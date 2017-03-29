В Самаре отметят Международный день птиц
Праздник состоится 1 апреля в 12.00 в парке "Воронежские озера".
Все желающие смогут принять участие в необычной акции - своими руками собрать и украсить скворечник для певчих обитателей Самары. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Промышленного района. Организаторы приготовили для участников наборы, позволяющие энтузиастам любого возраста самостоятельно собрать и декорировать скворечники.
Кроме того, пройдут обучающие мастер-классы. Авторы самых красивых скворечников получат призы. Всех гостей праздника ждет яркая развлекательная программа, игры, розыгрыши, подарки и фотосессия.
Все желающие смогут принять участие в необычной акции - своими руками собрать и украсить скворечник для певчих обитателей Самары. Мероприятие пройдет при поддержке администрации Промышленного района. Организаторы приготовили для участников наборы, позволяющие энтузиастам любого возраста самостоятельно собрать и декорировать скворечники.
Кроме того, пройдут обучающие мастер-классы. Авторы самых красивых скворечников получат призы. Всех гостей праздника ждет яркая развлекательная программа, игры, розыгрыши, подарки и фотосессия.
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