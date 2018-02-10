В Самаре отметят Масленицу. Как это будет

Народные гулянья пройдут с понедельника по воскресенье, с 12 по 18 февраля. В Самаре состоятся около 100 мероприятий.



Центральной площадкой праздничных событий станет площадь Куйбышева, которую в прошлом году обновили по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». С 16 по 18 февраля там будет работать проект «Самарская Масленица». Гостей ждут игры в традициях русских народных сказок, а в доме Деда Мороза посетители встретятся с хозяином усадьбы, Снегурочкой и Весной. Самарский Дед Мороз передаст свои полномочия солнечной Весне.



Рядом с входом в усадьбу будет работать сцена - «балаган», на которой пройдут концерты и кукольные спектакли для детей. Время работы проекта «Самарская масленица» - с 12.00 до 20.00, технический перерыв – с 16.00 до 17.00.



Для маленьких гостей вдоль усадьбы Самарского Деда Мороза установят фотозоны: «Богатырские сапоги» и «Сковорода». Будет работать и городок детских деревянных аттракционов с качелями-лодками, каруселью, расписными качелями «Ложки».



Основная проводы русской зимы пройдут в воскресенье, 18 февраля, с 12.00 до 17.00.



На площади Куйбышева установят «Маслену» в традиционном масленичном стиле. По периметру площадки разместят избушки, в которых гостей праздника угостят блинами и чаем. Здесь же на подиуме будет установлен 4-метровый «Самарскiй самоваръ». Гости праздника смогут посоревноваться в исполнении частушек и народных песен.



На центральной сцене выступят творческие коллективы города и области. На ней же устроят шоу русских богатырей.



На площади организуют традиционные русские народные забавы: бои на подушках, гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях. Гости праздника смогут проверить свою ловкость в играх «Гигантские перчатки», «Лошадки», «Футбол», «Тяни-толкай». Все участники народных гуляний смогут посетить фотозону «Масленичные забавы».



Будет работать на площади Куйбышева и выставка-ярмарка «Город мастеров». В торговых павильонах представят работы мастеров народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного творчества. В работе ярмарки примут участие более 120 мастеров. В шатрах «Март», «Апрель», «Май» пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Будет организована площадка рукоделия «Вяжем солнце», площадка-презентация резьбы по дереву «Деревянные кружева Самары». По заднему фасаду павильонов ярмарки на баннерах разместят иллюстрации русских сказок самарского художника Олега Рамодина.



Зайти на площадь можно будет только через рамки металлодетекторов со стороны улиц Красноармейской, Чапаевской и Вилоновской.