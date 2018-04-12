В Самаре отметят «Красную Горку»

Праздник начнется в 10:00 в субботу, 14 апреля на площадке у Дворца бракосочетания Самары.



Красная горка – это древнерусский весенний праздник. Обычно в этот день проходят народные гулянья.



Прилегающую к ЗАГСу площадь тематически украсят. За несколько минут до начала регистрации будущие молодожены в «Саду любви» по старинной русской традиции пройдут обряд величания. Также молодые семьи по старинному русскому обычаю будут катать крашенные яйца, выясняя, кто в доме будет хозяин, повязывать на березки ленточки и загадывать первые семейные желания. Для молодых и их гостей оформят фотозоны «Березовая аллея», «Русская сказка», «Влюбленное сердце». Перед гостями праздника выступят музыкальные коллективы. В этот день поженятся 25 пар.