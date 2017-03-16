В Самаре отметят День работника культуры

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках праздника пройдет церемония награждения работников сферы культуры Самары почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками. Кроме того, состоится показ концертной программы «Самара – город трудовой и боевой славы».