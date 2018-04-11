В Самаре отметят День космонавтики

Основной площадкой праздника станет музей «Самара Космическая».



Мероприятие начнется в 11:00. Гостей ждут интерактивные площадки:



- «Ларифуга» - интерактивная площадка для тестирования технологий робототехники;

- «Гелиолитограф» - площадка, где можно будет познакомиться с уникальной технологией создания каменных блоков из лунного и марсианского грунта для строительства сооружений на этих планетах. Эти блоки изготавливаются при помощи технологии трехмерной печати.



Пришедшим на праздник покажут, чем питаются космонавты – варенец, ряженка, пищевые волокна, фруктовые пюре, пастила и ягоды.



В 12:00 состоится возложение цветов под ракетой-носителем «Союз». В это же время возложат цветы у других городских мемориалов, связанных с космической отраслью.



Торжественные мероприятия пройдут:



- в сквере Санфировой;

- в сквере «Первых космонавтов» у памятной стелы «Покорителям космоса»;

- у бюста академику Кузнецову в Управленческом;

- у мемориальной доски дважды Героя Социалистического труда Дмитрия Козлова у здания РКЦ «Прогресс»;

- у бюста Гагарина в парке Гагарина;

- в сквере авиаконструкторов у бюста Николая Кузнецова;

- в сквере космонавтов к памятнику Покорителям Космоса;

- у мемориальной доски Дмитрию Козлову (ул. Вилоновская, 20).