В Самаре отметят День единения народов Беларуси и России

Как сообщает пресс-служба администрации Самары, основной тематикой номеров конкурса-фестиваля является дружба народов: один конкурсный номер - белорусской или русской тематики, второй номер может быть посвящен культуре народов Союзных республик (бывшего СССР). Участники мероприятия - учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, колледжей, вузов, школ искусств, учреждений дополнительного образования Самары и области, педагоги, солисты и творческие коллективы НКО.13:30 - 14:00 - выставка национальных головных уборов и детских рисунков;14:00 – 14:10 - торжественное открытие мероприятия;14:10 -14:30 - приветствия и поздравления официальных лиц, почетных гостей;14:30 – 16:30 - гала-концерт лауреатов фестиваля «ЕДИНСТВО»;16:30 – 17:00 - торжественная церемония награждения.