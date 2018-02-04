В Самаре отметили годовщину Сталинградской битвы
Торжества прошли в субботу, 3 февраля.
Началось празднование с возложения цветов к горельефу Скорбящей матери-Родине на площади Славы. Почтить память павших собралось 5 тысяч человек. Завершилась церемония пролетом авиации с флагом России.
Также в этот день на площади Славы прошла выставка поисковиков Самарской области, на которой каждый желающий мог узнать истории самарских героев Сталинградской битвы.
Кроме того, на выставке были представлены артефакты, связанные с Великой Отечественной войной. Например, фрагмент ленточного пулемета Максим, штык-нож, винтовка Мосина, фрагмент бронетранспортера, алюминиевые кружки, котелки тех времен.
Началось празднование с возложения цветов к горельефу Скорбящей матери-Родине на площади Славы. Почтить память павших собралось 5 тысяч человек. Завершилась церемония пролетом авиации с флагом России.
Также в этот день на площади Славы прошла выставка поисковиков Самарской области, на которой каждый желающий мог узнать истории самарских героев Сталинградской битвы.
Кроме того, на выставке были представлены артефакты, связанные с Великой Отечественной войной. Например, фрагмент ленточного пулемета Максим, штык-нож, винтовка Мосина, фрагмент бронетранспортера, алюминиевые кружки, котелки тех времен.
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