В Самаре отметили годовщину Сталинградской битвы

Началось празднование с возложения цветов к горельефу Скорбящей матери-Родине на площади Славы. Почтить память павших собралось 5 тысяч человек. Завершилась церемония пролетом авиации с флагом России.Также в этот день на площади Славы прошла выставка поисковиков Самарской области, на которой каждый желающий мог узнать истории самарских героев Сталинградской битвы.Кроме того, на выставке были представлены артефакты, связанные с Великой Отечественной войной. Например, фрагмент ленточного пулемета Максим, штык-нож, винтовка Мосина, фрагмент бронетранспортера, алюминиевые кружки, котелки тех времен.