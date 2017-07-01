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В Самаре отметили «Сабантуй»

«Праздник плуга» прошел в субботу, 1 июля, в парке Гагарина.

Несмотря на дождливую погоду, жители и гости нашего города пришли посмотреть на яркую концертную и игровую программу, спортивные состязания, а также посетили ярмарку блюд татарской кухни, литературы, книг и сувениров.
 
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Дата: 1 июля 2017 , 14:42
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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