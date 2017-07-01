В Самаре отметили «Сабантуй»
«Праздник плуга» прошел в субботу, 1 июля, в парке Гагарина.
Несмотря на дождливую погоду, жители и гости нашего города пришли посмотреть на яркую концертную и игровую программу, спортивные состязания, а также посетили ярмарку блюд татарской кухни, литературы, книг и сувениров.
Несмотря на дождливую погоду, жители и гости нашего города пришли посмотреть на яркую концертную и игровую программу, спортивные состязания, а также посетили ярмарку блюд татарской кухни, литературы, книг и сувениров.
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