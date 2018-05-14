В Самаре открывается музей Эльдара Рязанова. Подробности
Он начнет работать в субботу, 19 мая.
Музей народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера, Почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова находится на улице Фрунзе, 120 в доме, где будущий режиссер провел первый месяц своей жизни и куда вернулся в августе 1941 года. На первом этаже здания создана музейно-мемориальная экспозиция, которая отражает факты биографии Эльдара Александровича. Жители Самары смогут узнать подробности самарского периода жизни кинорежиссера в эвакуации в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны, познакомиться с его творчеством.
Центральное место в музее занимает мемориальная комната семьи Эльдара Рязанова, восстановленная в ее первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу того времени. Посетители смогут увидеть подлинные вещи семьи Рязанова, полистать на виртуальном экране страницы настоящего школьного альбома 40-х годов XX века, ответить на звонок ретро-телефонов, позволяющих услышать голос любимого режиссера.
В дальнейшем будут обустроены второй и третий этажи. Согласно концепции музея, на втором будет располагаться выставка, посвященная творчеству Эльдара Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего «Кинопанорамы». Экспозиция будет строиться по нескольким тематическим блокам: «Первые работы. Карнавал. Музыкальность», «Лирическая комедия», «Сатирическая комедия. Мелодрама», «Комедия абсурда».
Третий этаж музея – это тема отношения жителей к творчеству Рязанова. Здесь создается выставочное пространство и кинозал на 100 мест, где будут показывать фильмы Рязанова. Одним из привлекательных моментов музея станут воссозданные из кинокартин интерьеры, ситуации, пространства. Например, можно будет попасть в квартиру, украшенную к Новому году, где проходило действие фильма «Ирония судьбы или с легким паром», заняться фехтованием с героями фильма «Берегись автомобиля».
В музее Эльдара Рязанова будут проходить показы его фильмов, творческие встречи с актерами, кинофестивали. Он начнет работать в субботу, 19 мая, с 19:00. С 20 мая музей будет работать с 10:00 до 18:00. Продолжительность экскурсии – 40 минут. Телефон для справок 332-11-22.
Также в сквере Рязанова 19 мая с 19:00 пройдет программа, посвященная Международному дню музеев. Основной темой станет творчество Эльдара Рязанова
Музей народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера, Почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова находится на улице Фрунзе, 120 в доме, где будущий режиссер провел первый месяц своей жизни и куда вернулся в августе 1941 года. На первом этаже здания создана музейно-мемориальная экспозиция, которая отражает факты биографии Эльдара Александровича. Жители Самары смогут узнать подробности самарского периода жизни кинорежиссера в эвакуации в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны, познакомиться с его творчеством.
Центральное место в музее занимает мемориальная комната семьи Эльдара Рязанова, восстановленная в ее первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу того времени. Посетители смогут увидеть подлинные вещи семьи Рязанова, полистать на виртуальном экране страницы настоящего школьного альбома 40-х годов XX века, ответить на звонок ретро-телефонов, позволяющих услышать голос любимого режиссера.
В дальнейшем будут обустроены второй и третий этажи. Согласно концепции музея, на втором будет располагаться выставка, посвященная творчеству Эльдара Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего «Кинопанорамы». Экспозиция будет строиться по нескольким тематическим блокам: «Первые работы. Карнавал. Музыкальность», «Лирическая комедия», «Сатирическая комедия. Мелодрама», «Комедия абсурда».
Третий этаж музея – это тема отношения жителей к творчеству Рязанова. Здесь создается выставочное пространство и кинозал на 100 мест, где будут показывать фильмы Рязанова. Одним из привлекательных моментов музея станут воссозданные из кинокартин интерьеры, ситуации, пространства. Например, можно будет попасть в квартиру, украшенную к Новому году, где проходило действие фильма «Ирония судьбы или с легким паром», заняться фехтованием с героями фильма «Берегись автомобиля».
В музее Эльдара Рязанова будут проходить показы его фильмов, творческие встречи с актерами, кинофестивали. Он начнет работать в субботу, 19 мая, с 19:00. С 20 мая музей будет работать с 10:00 до 18:00. Продолжительность экскурсии – 40 минут. Телефон для справок 332-11-22.
Также в сквере Рязанова 19 мая с 19:00 пройдет программа, посвященная Международному дню музеев. Основной темой станет творчество Эльдара Рязанова
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