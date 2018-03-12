В Самаре открывается «Медиа-кухня» для юных журналистов

Как сообщает пресс-служба городской администрации, обучение пройдет по нескольким направлениям: журналистика, пресс-служба, видео и фото. Профессиональные спикеры из медиа-сферы расскажут о том, как создавать интересный материал и качественно доносить информацию до аудитории.Итогом работы медиа-лаборатории станут журналистские проекты, посвященные межнациональной тематике. Тем, кто успешно пройдет обучение, будут выданы сертификаты.«Медиа-кухня» будет открыта до конца мая этого года. Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 341-45-17 - Наталья Денисова.