В Самаре открывается «Медиа-кухня» для юных журналистов
В образовательном проекте, который стартует в понедельник, 12 марта, в 16:00 в Самарском доме журналистики (проспект Ленина, 3), примут участие 100 начинающих медийщиков региона.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, обучение пройдет по нескольким направлениям: журналистика, пресс-служба, видео и фото. Профессиональные спикеры из медиа-сферы расскажут о том, как создавать интересный материал и качественно доносить информацию до аудитории.
Итогом работы медиа-лаборатории станут журналистские проекты, посвященные межнациональной тематике. Тем, кто успешно пройдет обучение, будут выданы сертификаты.
«Медиа-кухня» будет открыта до конца мая этого года. Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 341-45-17 - Наталья Денисова.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, обучение пройдет по нескольким направлениям: журналистика, пресс-служба, видео и фото. Профессиональные спикеры из медиа-сферы расскажут о том, как создавать интересный материал и качественно доносить информацию до аудитории.
Итогом работы медиа-лаборатории станут журналистские проекты, посвященные межнациональной тематике. Тем, кто успешно пройдет обучение, будут выданы сертификаты.
«Медиа-кухня» будет открыта до конца мая этого года. Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 341-45-17 - Наталья Денисова.
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