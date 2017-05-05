В Самаре открылся музей почетного караула у Вечного огня

Традиционно в дни государственных праздников лучшие школьники города, отличившиеся в учебе и общественно-полезных акциях, несут почетную караульную службу «Пост №1» у Вечного огня на площади Славы.



4 мая 2017 года на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Экология детства» состоялось торжественное открытие музея «Пост №1 в Самаре: из прошлого в будущее!».



Инициатором открытия музея выступили учащиеся, педагоги и родители Центра при поддержке департамента образования администрации г.о.Самара.



Экспозиция музея включает следующие разделы:



- «Они были первыми» (о создателях Поста №1);

- «Крылья над Волгой» (о мемориальном комплексе Вечного огня);

- «Они воспитали патриотов» (о педагогах, учивших участников Поста №1 в Самаре);

- «Творим историю сегодня» (вклад самарских школьников в возобновление патрульно-постовой службы);

- «Страницы летописи Самарской пионерской организации» (к юбилею пионерии).



В этом году 9 мая с 9:00 до 16:00 – на Посту №1 караульную службу будут нести лучшие ученики школы №132, а также кадеты школ №95 и №170.