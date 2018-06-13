В Самаре открылся городской пресс-центр ЧМ-2018

В среду, 13 июня, в Самаре начал работать городской пресс-центр. Его открыли для проведения пресс-конференций и помощи в работе иностранным журналистам. Пресс-центр разместили в здании областной библиотеки на проспекте Ленина. Он будет работать до конца Чемпионата мира по футболу.Первым мероприятием в нем стала пресс-конференция врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и посол Самары на ЧМ-2018 Тагир Хайбулаев.По словам Александра Фетисова, при выборе места для городского пресс-центра власти руководствовались в первую очередь удобством его расположения.- Здание областной библиотеки находится почти в центре города. Отсюда удобно добраться и до фанзоны и до стадиона на общественном транспорте. Близко находится наша набережная, которая станет объектом притяжения туристов, - прокомментировал Александр Фетисов. Также он добавил, что помещение пресс-центра оборудовано по всем требованиям.- Для журналистов созданы комфортные условия. Если у кого-то появятся пожелания по работе пресс-центра, мы их обязательно будем учитывать, - подчеркнул врио вице-губернатора.