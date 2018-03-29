В Самаре открылся Горький-центр

Площадкой для него стал филиал Самарского литературно-мемориального музея (улица Куйбышева, 113, 3-й этаж), носящего имя классика литературы.



«Как писатель я родился в Самаре», - вспоминал Максим Горький. Сюда он приехал в возрасте 27 лет, прожил в нашем городе 15 месяцев. В «Самарской газете» под псевдонимом Иегудиил Хламида писал фельетоны и рассказы. 18 июня 1941 года в Куйбышеве в бывшей квартире писателя был открыт музей его имени. Продолживший работу после окончания войны, он стал одним из центров притяжения для жителей и гостей нашего города. Сюда приезжала единственная законная жена Горького, хранительница его наследия, Екатерина Пешкова.



«Горький Центр» - это не просто выставка, а экспериментальная площадка музея, где будут опробовать новые методы работы с посетителями. Фирменным стилем пространство обязано художнику Анастасии Альбокриновой. Здесь намеренно отсутствует единая концепция, чтобы каждый мог сложить «пазл» образа музея, как захочется. Бюст Горького и его посмертная маска встречаются в одном пространстве с миром людей, которые оберегали эти артефакты и демонстрировали их посетителям.



Удостоверение сотрудника музея, указка, печатная машинка, книги отзывов, где есть в том числе автографы Екатерины Пешковой и писателя Константина Федина, - все это помогает создать уникальную атмосферу, острее почувствовать связь времен. Со временем сюда планируют переместить экспозицию «Воображаемая квартира Алексея Пешкова в Самаре» из усадьбы Толстого.



- Мне хочется сказать искреннее спасибо городскому департаменту культуры и молодежной политики за то, что к 150-летию Максима Горького мы смогли открыть эту площадку, - отметила директор Литературно-мемориального музея имени Максима Горького Людмила Савченко.



Одной из составляющих проекта стала выставка «Максим Горький: Очень люблю детей, много думаю о них», которая станет дискуссионной площадкой на тему современного воспитания и образования.



- Еще в этих стенах у нас будет располагаться отдел литературы XX-XXI веков, - добавила Людмила Савченко. - Кроме того, мы будем принимать выставки из других литературных музеев. В июне этого года ожидаем проект, посвященный юбилею Владимира Маяковского. На выставке будут представлены копии плакатов, созданных им совместно с Родченко.



Также в филиале Литературного музея продолжит свою работу «Уместный театр». В апреле коллектив планирует выпустить премьеру по рассказу Максима Горького «Голубая жизнь».



Проекты «Самарской газеты», посвященные 150-летию Максима Горького:



«Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты», 2017 год (Совместно с Самарским литературно-мемориальным музеем имени Максима Горького)



Участники попробовали себя в репортажной съемке, познакомились с ценными архивными материалами, освоили азы газетной верстки образца XIX века. Результатом проекта стал специальный выпуск «Самарской газеты», вышедший в свет многотысячным тиражом 21 мая 2017 года.



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Календарь на 2018 год с иллюстрациями самарских художников.



12 уникальных портретов Горького, каждый - в своем стиле.



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Викторина «Знаем о нем все», 2018 год (Совместно с Центральной городской библиотекой имени Н.К. Крупской)



Каждую субботу с 27 января по 17 марта на страницах издания выходили вопросы, связанные с жизнью и творчеством Горького. Участники присылали ответы по электронной почте. Трое победителей, набравшие наибольшее количество баллов, получили сувениры от организаторов.



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Проект «Наученные Горьким», 2018 год



«Самарская газета» в течение года будет знакомить читателей с публикациями Максима Горького, выходившими на страницах издания в XIX веке.