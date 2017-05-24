В Самаре открылись выставки, посвященные Владимиру Высоцкому

Эти первые концерты в госучреждениях набиравшего популярность в народе, но не любимого начальством барда устроили самарские ребята из ГМК-62 – Городского молодежного клуба. С тех пор они хранят память о Владимире Высоцком и передают ее новым поколениям самарцев.В среду, 24 мая, в ЦСМ (Центр социализации молодежи, ул. Куйбышева,131) в 18.30 состоится концерт известных исполнителей песен Владимира Высоцкого.А во вторник, 23 мая, в самарском Музее фотографии, расположенном на первом этаже ТЦ «Мегасити», состоялся концерт исполнителей произведений этого замечательного актера и автора любимых всеми в нашей стране песен, сопровождаемый показом видеоклипов с раритетными фотографиями Владимира Высоцкого.Здесь же открылась персональная фотовыставка директора «Центра Владимира Высоцкого в Самаре» Михаила Трифонова под названием «Единомышленники Высоцкого». Поклонник творчества Владимира Семеновича Михаил Трифонов за долгие годы своей подвижнической деятельности по сохранению памяти кумира молодежи 60-70 годов познакомился лично со многими интересными людьми из его окружения: Беллой Ахмадуллиной, Всеволодом Абдуловым, Вениамином Смеховым, Иваном Бортником, Анатолием Васильевым, режиссером Юрием Любимовым и даже мамой поэта Ниной Максимовной.Многим фотографиям 20 лет - Михаил Георгиевич сделал их во время встреч с родными и друзьями Высоцкого в Москве, другие запечатлели их во время приезда в наш город. Рядом расположились еще две фотовыставки: «Куйбышевский Олимп Высоцкого» - это снимки, сделанные 50 лет назад членом фотостудии ГМК-62 Борисом Смольником во время концертов Высоцкого в Куйбышеве, и «Высоцкий - поэт, актер, гражданин» - фотографии, свидетельствующие о самых знаковых для творческой биографии актера моментах.Выставка продлится до 15 июня, 0+.