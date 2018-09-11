В Самаре открылись избирательные участки

В воскресенье, 9 сентября, с 8.00 начали работать избирательные участки. В Самаре проходят выборы губернатора области и депутата в Государственную Думу от нашего региона.В выборах на должность губернатора Самарской области участвуют шесть кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров, лидер фракции ЛДПР в областном парламенте Александр Степанов, представитель регионального отделения КПРФ Алексей Лескин, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин, представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Галина Баранова и представитель партии «Коммунисты России» Виталий Кирсанов.Избирательные участки открыты до 20.00.