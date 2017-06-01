В Самаре открылись детские летние лагеря
В отличие от многих крупных городов в Самаре до сих пор существуют не только частные, но и муниципальные летние детские оздоровительные лагеря. В ведении городской администрации целых десять. Первый заезд школьников традиционно состоится 1 июня, в День защиты детей.
Профиль - образование
Семь детских оздоровительно-образовательных центров относятся к департаменту образования и организуют отдых школьников по образовательным программам. Все смены в таких лагерях - профильно-тематические. Всего в этом сезоне состоится 44 смены различной направленности: технические, военно-патриотические, художественные, физкультурно-спортивные, экологические. Кроме того, в этом году увеличено количество технических и профориентационных смен. За лето в каждом детском оздоровительно-образовательном центре пройдет шесть смен, каждая продолжительностью 12 дней. Заезды осуществляются группами по 10 - 15 человек. Это уже сформированные детские коллективы, в которых ребята на протяжении всего года занимаются каким-либо видом деятельности, а летом имеют возможность совместить это увлечение с отдыхом.
Чтобы попасть в такой лагерь, образовательное учреждение должно подать групповую заявку в департамент образования. Для детей отдых бесплатный, все расходы берет на себя городская администрация.
Профиль - образование
Семь детских оздоровительно-образовательных центров относятся к департаменту образования и организуют отдых школьников по образовательным программам. Все смены в таких лагерях - профильно-тематические. Всего в этом сезоне состоится 44 смены различной направленности: технические, военно-патриотические, художественные, физкультурно-спортивные, экологические. Кроме того, в этом году увеличено количество технических и профориентационных смен. За лето в каждом детском оздоровительно-образовательном центре пройдет шесть смен, каждая продолжительностью 12 дней. Заезды осуществляются группами по 10 - 15 человек. Это уже сформированные детские коллективы, в которых ребята на протяжении всего года занимаются каким-либо видом деятельности, а летом имеют возможность совместить это увлечение с отдыхом.
Чтобы попасть в такой лагерь, образовательное учреждение должно подать групповую заявку в департамент образования. Для детей отдых бесплатный, все расходы берет на себя городская администрация.
«АРГО»
Адрес: Куйбышевский район, Уральское шоссе, 30.
Количество отдыхающих за смену: 230 человек.
Лагерь располагается в лесном массиве, дети живут в двух кирпичных одноэтажных корпусах без удобств (туалет и душ - на улице), по 12 - 13 человек в комнате.
На территории: танцевальная площадка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, клуб.
Досуг: спортивные соревнования, КВН, мастер-классы, конкурсы, дискотеки, показ фильмов к значимым датам.
Профильные смены: «Школа музейного актива», «Шире круг», «Юный техник», «Самарский Мастерславль», «Навстречу Чемпионату мира», «Арго», или Путешествие за золотым руном», «Светофор».
«ВОЛГАРЕНОК»
Адрес: Волжский район, СПК «Волгарь».
Количество отдыхающих за смену: 225 человек.
Лагерь находится в районе поселка Сухая Самарка, рядом с рекой Татьянкой. Дети живут в летних строениях, в комнатах по 12 человек. Туалет, умывальники, душевые находятся на улице.
В прошлом году во время весеннего паводка лагерь затопило, за счет средств городского бюджета был выполнен срочный ремонт -заменены полы в помещениях, постелен линолеум, построены новые веранды, закуплена мебель.
На территории: клуб, две волейбольные и две баскетбольные площадки, площадка для пионербола, игровые и тренажерные площадки.
«ЗАРЯ»
Адрес: Куйбышевский район, Уральское шоссе, 24.
Количество отдыхающих за смену: 230 человек.
Лагерь расположен в сосновом бору, на территории 3,5 га. Дети живут в кирпичных и деревянных одноэтажных корпусах. Туалет и душевой комплекс находятся отдельно.
На территории: кирпичный спортивный комплекс, плавательный бассейн, футбольное поле, гимнастический городок, баскетбольная и волейбольная площадки с твердым покрытием, видеосалон.
Профильные заезды: «Союз спортивных достижений», «Летние ритмы», «Школа права», «Интеллект», «Мульт-батл» (художественная смена), «Вольный ветер» (хоровая смена).
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
Адрес: Вторая просека, 3.
Количество отдыхающих за смену: 52 человека.
Лагерь расположен на высоком берегу Волги, в дубовой роще. Дети живут в двухэтажном кирпичном здании.
Спальные комнаты рассчитаны на четырех человек, там же располагаются залы и холлы, в которых проводятся различные мероприятия. На территории: несколько отдельно стоящих корпусов, в которых расположены игровые комнаты, библиотека, компьютерный клуб, видеосалон, караоке.
Профильные заезды: «Творческая дача», «Энергия мысли», этнокультурная смена, «Талант - Самара», «Юные астрономы» и другие.
«САЛЮТ-2»
Адрес: г. Новокуйбышевск, Самарское шоссе, 8.
Количество отдыхающих за смену: 160 человек.
Лагерь расположен в лесном массиве на территории 4,1 га. Здесь размещены 13 детских домиков, каждый из которых рассчитан на 12 детей и одного педагога. Удобства - на территории лагеря.
На территории: клуб, спортивные площадки для игр в футбол, волейбол, баскетбол, стационарный стол для игры в настольный теннис, спортивные сооружения, танцевальная площадка, штаб для проведения совещаний и собраний.
Профильные смены: «Городские открытые научно-спортивные сборы по робототехнике», «Экологический рейд юнкоров» и другие.
«СОЮЗ»
Адрес: Волжский район, поселок Черновский.
Количество отдыхающих за смену: 300 человек.
Лагерь расположен в дубовой роще, неподалеку от озера. От близлежащих поселков он удален примерно на 7 км.
Дети проживают в двухэтажных корпусах без удобств, в комнатах по три-четыре человека. Туалет, умывальники, душевые расположены на улице.
На территории лагеря: футбольное поле, одна баскетбольная и две волейбольные площадки, большой спортивный городок, небольшой каркасный бассейн, танцплощадка.
Профильные смены: «Лига волонтеров - время действовать», «Военно-полевые сборы», «Эко-ленд» и другие.
«ЮНОСТЬ»
Адрес: Куйбышевский район, Уральское шоссе, 40.
Количество отдыхающих за смену: 174 человека.
Лагерь расположен в лесной зоне. Дети живут в одно- и двухэтажных корпусах: девочки - по два-четыре человека в комнате, мальчики - по 15 человек. Есть корпуса как с удобствами, так и без них.
На территории лагеря: летняя сцена, небольшой бассейн, учебная база, спортивный зал, баскетбольная площадка, тренажерный комплекс, воздушно-десантный комплекс, площадка для горно-спасательной подготовки, два тира - уличный и подземный, полигон для игры в лазертаг.
Профильные смены: «Военно-полевые сборы», «Спортивное будущее России», «Школа мужества» и другие.
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