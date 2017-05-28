В Самаре открылась выставка к 100-летию Веры Ершовой
В отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки вниманию посетителей представлен выставочный проект «Легенда по имени Вера Ершова», приуроченный к 100-летию со дня рождения актрисы.
Поколения самарцев рукоплескали прекрасной ей. И до сих пор память о таланте Веры Александровны жива в сердцах благодарных зрителей и горячих поклонников Самарского театра драмы. Выставка объединяет две экспозиции, каждая из которых имеет неповторимое дизайнерское оформление. Одна воссоздает атмосферу гримерной комнаты актрисы, другая - ее рабочий кабинет. Среди экспонатов: портрет Веры Ершовой, созданный самарским художником Юрием Филипповым, макет декорации спектакля, старинные программки, афиши Куйбышевского/Самарского театра драмы разных лет.
Есть здесь и сценарии спектаклей с пометками Веры Александровны, ее сценические костюмы. А также печатные издания архивного фонда библиотеки со статьями о творческой судьбе актрисы, фотографии спектаклей с участием Ершовой из архива драматического театра.
В программе выставочного проекта также предусмотрен показ документального фильма «Вера Ершова: быть актрисой». Автор фильма Алена Самсонова говорит, что если допустить, что существует классическая актерская судьба, то жизнь ее героини складывалась именно таким образом. Более 60 лет она выходила на сцену Самарского академического театра драмы. Судьбой ей были уготованы великий дар и великое испытание - быть актрисой.
А 30 мая в 17.00 начнется творческая встреча с театральным критиком Татьяной Журчевой. Она поделится своими воспоминаниями о Ершовой, с которой была знакома лично. Посетителей ждет просмотр уникальных записей: фрагментов спектакля «Яблочная леди», где актриса блистает в роли Анни, и сцены из спектакля «Месье Амилькар, или Человек, который платит» - последней постановки, в которой была задействована Вера Александровна.
Поколения самарцев рукоплескали прекрасной ей. И до сих пор память о таланте Веры Александровны жива в сердцах благодарных зрителей и горячих поклонников Самарского театра драмы. Выставка объединяет две экспозиции, каждая из которых имеет неповторимое дизайнерское оформление. Одна воссоздает атмосферу гримерной комнаты актрисы, другая - ее рабочий кабинет. Среди экспонатов: портрет Веры Ершовой, созданный самарским художником Юрием Филипповым, макет декорации спектакля, старинные программки, афиши Куйбышевского/Самарского театра драмы разных лет.
Есть здесь и сценарии спектаклей с пометками Веры Александровны, ее сценические костюмы. А также печатные издания архивного фонда библиотеки со статьями о творческой судьбе актрисы, фотографии спектаклей с участием Ершовой из архива драматического театра.
В программе выставочного проекта также предусмотрен показ документального фильма «Вера Ершова: быть актрисой». Автор фильма Алена Самсонова говорит, что если допустить, что существует классическая актерская судьба, то жизнь ее героини складывалась именно таким образом. Более 60 лет она выходила на сцену Самарского академического театра драмы. Судьбой ей были уготованы великий дар и великое испытание - быть актрисой.
А 30 мая в 17.00 начнется творческая встреча с театральным критиком Татьяной Журчевой. Она поделится своими воспоминаниями о Ершовой, с которой была знакома лично. Посетителей ждет просмотр уникальных записей: фрагментов спектакля «Яблочная леди», где актриса блистает в роли Анни, и сцены из спектакля «Месье Амилькар, или Человек, который платит» - последней постановки, в которой была задействована Вера Александровна.
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