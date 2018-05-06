В Самаре открыли памятник князю Владимиру

В воскресенье, 6 мая, состоялось торжественное открытие памятника святому равноапостольному князю Владимиру. Средства на создание скульптуры выделил меценат.В церемонии принял участие глава региона Дмитрий Азаров, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава города Елена Лапушкина. Памятник освятил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.Глава региона напомнил, что решение князя Владимира о крещении Руси стало поворотным и определяющим в истории нашего государства. Оно позволило сохранить самоидентификацию русского народа, создать условия для развития сильного централизованного государства, которое объединило людей разных вероисповеданий.- Только объединив усилия мы сможем достигать результатов, защитить Родину, создать условия для процветания каждой семьи нашего региона, нашей страны, - подчеркнул Дмитрий Азаров.