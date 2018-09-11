В Самаре открыли футбольные манежи на Московском шоссе

На новом поле уже прошел первый турнир.



На пересечении Московского шоссе и улицы Революционной появился спортивный комплекс. Это два крытых манежа, в каждом из которых находится по два мини-футбольных поля размерами 20х40 метров с искусственным газоном.



Как рассказал sgpress.ru директор ООО «РФЛ» Алексей Киселев, сейчас уже выполнены практически все работы. Уложен газон, установлены раздевалки. Также выполнено благоустройство территории вокруг комплекса. Официальное открытие комплекса состоялось в пятницу, 7 сентября. В этот день прошел турнир среди детей 2010 года рождения. На закрытии турнира присутствовал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.