В Самаре открыли для проезда участок Московского шоссе
Речь идет об отрезке от улицы Ташкентской до Зои Космодемьянской.
Самарский блогер Александр Карягин снял с квадрокоптера очередное видео реконструкции Московского шоссе от улицы Дальней до Георгия Димитрова.
Судя по ролику, рабочие сейчас ведут отсыпку насыпи второй половины дороги возле ТЦ «Интермебель» по направлению из города. Также блогер заснял открывшийся для транспорта участок Московского шоссе от улицы Ташкентской до Зои Космодемьянской по направлению в город.
Планируется ли в ближайшее время открыть другие участки Московского шоссе, пока неизвестно, - сообщили sgpress.ru в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Самарский блогер Александр Карягин снял с квадрокоптера очередное видео реконструкции Московского шоссе от улицы Дальней до Георгия Димитрова.
Судя по ролику, рабочие сейчас ведут отсыпку насыпи второй половины дороги возле ТЦ «Интермебель» по направлению из города. Также блогер заснял открывшийся для транспорта участок Московского шоссе от улицы Ташкентской до Зои Космодемьянской по направлению в город.
Планируется ли в ближайшее время открыть другие участки Московского шоссе, пока неизвестно, - сообщили sgpress.ru в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
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