В Самаре открыли 211 елочных базаров

В Самаре официально заработали елочные базары. Продавать деревца должны на 211 официальных торговых точках. Пока они не все разобраны продавцами. В прошлом году базаров было 156.



Директор муниципального предприятия «Ярмарки Самары» Константин Уланов рассказал, что торговые точки оформляют в едином стиле. Обязательны вывеска «Елочный базар», ограждение и упаковочный аппарат-«пушка». Предприниматели должны поддерживать чистоту на рабочем месте и рядом с ним.



- К обязанностям продавцов относится ежедневная уборка остатков хвои. 31 декабря они должны навести полный порядок и вывезти нераспроданный товар до 18 часов, - сказал Уланов.



Покупатель вправе потребовать у продавца торговый договор и свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Так он убедится, что не способствует уничтожению лесов и обогащению браконьеров. Все елки для новогодней продажи выращивают в специальных питомниках.



Одним из первых в Самаре открылся елочный базар у пересечения улиц Красноармейской и Молодогвардейской. Азат Абдуллаев много лет торгует хвойными на этом месте.



- Деревья везут в Самару в специальной упаковке, чтобы они не потеряли товарный вид. Сосна - из Ульяновска, ель и пихта - из Челябинска, - рассказал он.



По словам опытного продавца, сосну любят за дешевизну и стойкость, но настоящие новогодние красавицы все-таки ель и пихта. Деревья для праздничной продажи заготавливают после первых морозов, потом они лежат в темноте до своего звездного часа. Это позволяет сохранить их свежесть и аромат.



Цена вопроса:

Сосна - от 300 рублей,

ель - от 500 рублей,

пихта - от 1000 рублей.