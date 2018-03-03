В Самаре открылась выставка уникальных японских гравюр

Пространство будто бы наполнилось горным воздухом Фудзиямы и океанским бризом. В такой атмосфере открылась выставка японских гравюр, которые привез в наш город коллекционер из Челябинска Олег Малахов.- В 1867 году на Всемирной выставке парижане впервые увидели произведения японских художников, - рассказывает владелец коллекции. - Они были поражены отличным от европейского подходом к изобразительному искусству. Такая техника вырабатывалась у японцев на протяжении тысячелетий.В основе гравюры - тончайший рисунок тушью. Изображение плоское, краски не смешиваются между собой. При этом создается ощущение объема предметов, удивительно тонко передается сама атмосфера происходящего. Пораженные таким мастерством, европейские художники также начали экспериментировать.- Вспомните Клода Моне, основоположника импрессионизма, и его картину, давшую название всему художественному течению - «Впечатление. Восход солнца». Он тоже захотел передать мимолетное состояние природы ранним утром, - продолжает Олег Малахов. - А Винсент Ван Гог и вовсе не скрывал, что источник вдохновения для него - японские гравюры, которые собирал его брат Лео.Знакомство с искусством «отображения быстротекущего мира» повлияло на творчество многих российских художников: Билибина, Сомова, Остроумовой-Лебедевой, Митрохина, Верейского.Олег Малахов подчеркивает, что не ставил перед собой задачу собирать работы какого- то отдельного японского мастера или гравюры с определенным сюжетом. Он включал в коллекцию то, что его впечатлило, руководствуясь в основном интуицией. А потом уже приступил к классификации. Оказалось, что в коллекции несколько жанров.«Бидзига» посвящен изображению красавиц-гейш, персонажей «веселых кварталов». Среди всех художников, работавших в этом жанре, выделяется Китагава Утамаро - обладатель титула певца женской красоты. Впечатляют портреты знаменитых красавиц разных эпох работы Хасимото.На выставке можно увидеть и театральную гравюру «якуся-э». Она рассказывает о театре кабуки, который развился из народных представлений с песнями и танцами в середине XVII века. На выставке - не только портреты знаменитых актеров в образе, но и многофигурные композиции, триптихи, детально передающие целые сцены из спектаклей.Историко-героический жанр «муся-э», посвященный изображению батальных сцен, связан с народным эпосом, в котором действуют легендарные воины. Ведущим художником этого жанра стал Утагава Куниёси. Его яркие картины основаны на сюжетах мифов.Жанр пейзажной гравюры «фукэй-га» представлен на выставке знаменитой серией художника Кацусика Хокусая «Сто видов горы Фудзи» и работами Утагава Хиросигэ, написавшего «Сто знаменитых видов Эдо», «Станции дороги Токайдо», «Знаменитые виды Киото».Особое место в собрании Олега Малахова занимает полная серия работ последнего гения гравюры Тайсо Ёситоси «Сто видов луны». Сюжеты этого автора посвящены событиям средневековой истории Японии. Выставка продлится до 9 мая. 0+Японские гравюры на дереве - это обрезные ксилографии. Клише для них изготовляли на продольном срезе грушевого или вишневого дерева. Эскиз художника накладывали на доску, и все линии обрезались с двух сторон острым ножом. Первоначально гравюра была одноцветной, и весь сравнительно небольшой тираж - сто, двести, триста экземпляров - подкрашивали от руки, что придавало произведениям очарование непосредственности и рукотворности. Бумага, на которой печатали гравюры, также создавалась вручную.