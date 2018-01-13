В Самаре открылась выставка исторических документов прошлых веков
Она работает в здании Российского государственного архива.
На выставке «Самарская губерния в документах: люди и события к 100-летию государственной архивной службы России» представлены более 130 документов, имеющих большую историческую ценность: документы об образовании Самарской области, оригинальные документы с подписями Екатерины II, героя Отечественной войны 1812 года, генерала Михаила Барклая-де-Толли, легендарного конструктора Сергея Королева.
В субботу, 13 января, экспозицию посетил врио губернатора Дмитрий Азаров. По мнению главы региона, эта выставка способствует тому, чтобы люди всех возрастов больше узнавали об истории своего родного края.
- Для всех нас важно не просто знать свою историю, но и чувствовать свою сопричастность с ней, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - На этом этапе новейшей истории нашему краю особое внимание уделяет президент нашей страны Владимир Путин. Это и внимание в целом к региону, и к отдельным производствам, определяющим развитие не только нашей области, но и целых отраслей российской экономики.
Также глава региона поздравил архивную службу губернии, празднующую в 2018 году вековой юбилей.
На выставке «Самарская губерния в документах: люди и события к 100-летию государственной архивной службы России» представлены более 130 документов, имеющих большую историческую ценность: документы об образовании Самарской области, оригинальные документы с подписями Екатерины II, героя Отечественной войны 1812 года, генерала Михаила Барклая-де-Толли, легендарного конструктора Сергея Королева.
В субботу, 13 января, экспозицию посетил врио губернатора Дмитрий Азаров. По мнению главы региона, эта выставка способствует тому, чтобы люди всех возрастов больше узнавали об истории своего родного края.
- Для всех нас важно не просто знать свою историю, но и чувствовать свою сопричастность с ней, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - На этом этапе новейшей истории нашему краю особое внимание уделяет президент нашей страны Владимир Путин. Это и внимание в целом к региону, и к отдельным производствам, определяющим развитие не только нашей области, но и целых отраслей российской экономики.
Также глава региона поздравил архивную службу губернии, празднующую в 2018 году вековой юбилей.
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