В Самаре открылась выставка иллюстратора Сергея Цедилова

В самарском отделении Союза художников России состоялось открытие экспозиции работ мастера книжной графики и дизайна Сергея Цедилова. Выставка посвящена 40-летию его творческой деятельности.



Сергей Георгиевич живет в Самаре, но широко известен по всей стране, так как сотрудничает не только с местными, но и всероссийскими типографиями. Он пять лет проработал главным художником московского издательства «Академкнига/учебник».



Цедилов оформил более 130 произведений. Он член Международной ассоциации изобразительных искусств. Сейчас самарский график продолжает активно сотрудничать с российскими и зарубежными издательствами, а также заведует детской картинной галереей «Радуга».



Сейчас самарский зритель получил уникальную возможность ознакомиться с частью его лучших работ.



- Чтобы разместить все мои произведения, нескольких залов не хватит, - говорит мастер. - Поэтому я решил показать все разнообразие жанров, в которых сегодня работаю.



Основную часть экспозиции занимают иллюстрации к произведениям различных писателей. Трехцветные гравюры, на которых особенно выразительными выглядят персонажи знаменитой сказки Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». В черно-белой гамме, в смешанной технике выполнены иллюстрации к исторической эпопее Евгения Астахова «Блажен, кто посетил…», повествующей о драматической судьбе нескольких поколений русских людей, прошедших за семь десятилетий все круги ада. Изящные, сдержанные по цвету и очень реалистичные акварели сопровождают повести знатока родной природы Александра Бианки. А «Сказки народов Поволжья» переливаются всеми цветами радуги. Во всех иллюстрациях Цедилова - проникновение в замысел автора и обращение к миру детских фантазий.



Отдельно мастер выставил свои творческие работы, не привязанные к конкретным произведениям.



Углем создан его триптих «Мистерия войны». Почти так же лаконичен художник в выборе средств для серии «Мифологемы». Он использует карандаш, уголь, белила и шариковую ручку. На листах древние мифы переплетаются с действительностью и самыми смелыми фантазиями. Работы заставляют задуматься, их можно разглядывать часами.



Выставка продлится до середины апреля. (0+)