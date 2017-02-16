В Самаре открылась выставка художников из Пензы
Дмитрий Сысоев и Алла Майская 20 лет назад вместе окончили Пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого, а 10 лет назад они решили связать и свои судьбы.
Отметить эти значимые для супругов даты они решили персональной выставкой. И выбрали для нее наш город, в котором у них много друзей и куда они часто приезжают, чтобы написать свои картины.
Дмитрий пишет в основном пейзажи, а любимый сюжет Аллы – цветы. Алла Майская замечает, что для своей выставки, которая открылась в День Святого Валентина в выставочном зале Союза художников на Молодогвардейской, они с мужем отобрали самые радостные и солнечные работы, в которых отображены их совместные поездки по всей России и по зарубежным странам. Символично, что эта яркая весенняя выставка закроется 8 Марта, в Международный женский день. 0+
Отметить эти значимые для супругов даты они решили персональной выставкой. И выбрали для нее наш город, в котором у них много друзей и куда они часто приезжают, чтобы написать свои картины.
Дмитрий пишет в основном пейзажи, а любимый сюжет Аллы – цветы. Алла Майская замечает, что для своей выставки, которая открылась в День Святого Валентина в выставочном зале Союза художников на Молодогвардейской, они с мужем отобрали самые радостные и солнечные работы, в которых отображены их совместные поездки по всей России и по зарубежным странам. Символично, что эта яркая весенняя выставка закроется 8 Марта, в Международный женский день. 0+
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