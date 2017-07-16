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В Самаре открылась выставка «Гении в мастерских» фотографа Мишеля Сима

Самарцам крупно повезло. По окончании выставки в московском «Мультимедиа-артмузее» сын французского фотографа и скульптора Мишеля Сима Пьер Смажевски пошел навстречу сотрудникам нашего Музея модерна. Он разрешил познакомить жителей города на Волге с уникальными работами своего отца. И теперь все, кто интересуется изобразительным искусством, сможет увидеть, как кумиры создавали величайшие произведения в своих мастерских. 
 
Приехавший во Францию из Польши до Второй мировой войны Михаил Смажевски (так он транслитерировал свою польскую фамилию Змаевский на французский) дебютировал как скульптор. Учился у выходца из России Осипа Цадкина. В его мастерской он познакомился с Жаном Кокто и Полем Элюаром. С их помощью Михаил вошел в артистические круги Парижа. Все сразу отметили способность юноши быть скромным и надежным другом. Поэт Элюар и подсказал ему взять псевдоним Сима. Это анаграмма: SIMA - перевернутое слово AMIS (друзья). 
 
И именно друзья помогли еврейскому пареньку вернуться к жизни после войны. 
 
Дело в том, что Сима был схвачен во время оккупации Франции фашистами и брошен в Освенцим. Оттуда вышел больным и сломленным человеком. Чтобы поправить здоровье, Сима после войны отправился на юг, где встретился с Пабло Пикассо. Они были знакомы с 1936 года. Пикассо ужаснулся, когда увидел, в кого превратился прежде веселый, полный жизни человек. Он понял, что Сима уже не способен к тяжкому труду скульптора, и предложил ему снять хронику его работы над картиной «Радость жизни». Фотограф должен был каждый день запечатлевать разные фазы проработки картины. Но Сима захватили сам процесс творчества и эмоции художника, работающего над своим произведением. И стал фотографировать самого Пикассо за работой. 
 
Постепенно Мишель Сима стал автором кадров из жизни Пикассо во времена его работы в замке Гримальди в Антибе. Затем, узнав об увлечении своего друга, остальные художники и скульпторы открыли перед Змаевским двери мастерских. Так родилась целая серия портретов великих творцов современного искусства, обосновавшихся во Франции. Марк Шагал, Фернан Леже, Жорж Брак, Кесс ван Донген, Дора Маар, Андре Дерен, Ле Корбюзье, Анри Матисс - все они с удовольствием позировали Мишелю Сима. 
 
Жан Кокто написал ему: «У вас, мой дорогой Сима, возникла похвальная идея запечатлеть лица художников как бы в полете - волнующие лица творцов в борьбе с чудищами, которых они сами породили». 
 
Карьера Сима-фотографа продлилась всего десять лет. Но за это время он успел невероятно много. После выставки его работ и выхода из печати альбома с этой серией фотографий критики писали: «Он не просто фотограф, но фотограф, открывающий дверь за кулисы творческого процесса, которая прежде была закрыта… Он смотрел на художников так, как они смотрели на него - с доверием». 
 
Теперь у самарской публики есть возможность вот так же, с доверием, взглянуть в лица великих мастеров прошлого века. Выставка продлится до 1 октября. 12+ 
 
Дата: 16 июля 2017 , 09:00
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Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Bleek-magazine.ru
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