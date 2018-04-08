В Самаре открылась выставка «#лицагорода»
В Самарском государственном экономическом университете открылась выставка «#лицагорода» (6+). На ней представлены работы профессиональных фотографов. Вместе с гримерами они помогли учащимся образовательных учреждений перевоплотиться в людей разных национальностей.
Для того чтобы получился нужный образ, стилисты подбирали прически, макияж и одежду, придавали нужный оттенок коже. Затем фотографы применяли небольшую ретушь, чтобы, например, изменить форму лица.
Выставка - итог большого проекта, который победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие». Экономический университет стал основной площадкой, поскольку в нем учатся представители двух десятков стран - примерно 400 иностранных студентов.
Автор проекта Ренат Исказиев интересуется межнациональными отношениями давно. Примерно полтора года назад он задумал сделать масштабную выставку, которая будет интересна молодежи.
- В тот момент я работал в Самарском доме молодежи. Меня поддержали коллеги, вместе запустили проект. Надеюсь, что выставка повлияет на молодых людей и они изменят свои взгляды на окружающих. В планах у меня есть проекты, не связанные с фотографией, но в них будет прослеживаться межкультурный диалог, - рассказал Ренат.
Среди моделей - Ашур Раджабов, таджик по национальности. Из молодого человека решили сделать итальянца.
- Я доволен результатом, получилось очень круто. Идея проекта в том, чтобы стереть различия между людьми разных национальностей. Главное - какой человек внутри, - говорит Ашур.
Поддержку проекту оказали Самарский дом молодежи, департамент культуры и молодежной политики и департамент образования администрации Самары.
- Мы оказываем помощь в реализации различных начинаний. Поэтому с радостью приняли участие в организации выставки, подобрали фотографов и площадку. Для Самары это новая идея. Я думаю, что выставка будет разрастаться и разместится в других учебных заведениях, - уточнил директор СДМ Дмитрий Кривов.
Поддержка нового поколения - одно из приоритетных направлений муниципальной программы «Молодежь Самары».
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