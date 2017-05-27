В Самаре открылась "почта будущего"

В пятницу, 26 мая, на ул. Мичурина, 9 состоялось открытие почтового отделения нового формата - первого подобного в Приволжском федеральном округе.



В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Николай Меркушкин, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава города Олег Фурсов, директор макрорегиона «Волга-2» Почты России Артур Игрушкин и другие почетные гости.



Почта России с 2015 года реализует проект по созданию отделений нового формата обслуживания. Речь идет не столько о закупке современной мебели, сколько о кардинальном изменении процессов и технологий обслуживания клиентов. Все нововведения направлены на борьбу с очередями, повышение качества и скорости обслуживания, предоставление услуг в удобном формате.



- Жители нашего региона должны пользоваться качественными услугами связи, - отметил, обратившись к собравшимся, Николай Меркушкин, - тем более для этого Почта России создает все необходимые условия - в течение года в области откроется еще 16 подобных офисов.



Экскурсию для гостей провела начальник отделения Елена Мудрик. Она рассказала, что здесь клиенты смогут получить как привычные, так и новые почтовые услуги. Например, самостоятельно упаковать, взвесить, тарифицировать и оплатить отправление с помощью терминала самообслуживания. Еще одна интересная новинка - почтомат. Теперь чтобы забрать простое отправление, которое не отслеживается и не требует предъявления паспорта, не придется стоять в очереди, можно воспользоваться аппаратом. Причем круглосуточно!



Поскольку сегодня многие самарцы заказывают товары в интернет-магазинах, в новом почтовом отделении оборудована примерочная комната. Полученную одежду или обувь можно здесь же проверить, и если не подойдет, сразу же отправить обратно.



В клиентском зале действует электронная очередь, размещены удобные кресла и столы для заполнения бланков, установлен автомат по продаже кофе и снеков. В новом отделении реализован принцип «открытости» - нет бэк-офиса, все производственные процессы на виду у посетителей. Помещение клиентского зала соединено с зоной хранения почты, отделом доставки и зоной сортировки корреспонденции. Если раньше при выдаче посылки много времени тратилось на прохождение сотрудника внутри отделения, то сейчас корреспонденция и посылки находятся за спиной оператора, что примерно на 50% сокращает время обслуживания клиентов. Кроме того, увеличилось количество окон обслуживания - теперь их здесь десять, а не пять, как было раньше. Численность сотрудников отделения выросла с 25 до 31 человека, все они прошли дополнительное специальное обучение.



- Это отделение задает совершенно новый стандарт качества оказания почтовых услуг, скорости обслуживания и удобства клиентов, - отметил Артур Игрушкин. - Все передовые технологии почтового обслуживания, как уже внедряемые в других отделениях, так и совершенно новые, составляют здесь единый сервисный комплекс.



Комментарий:



Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:



• Это знаковое событие: впервые в городе открылась «почта будущего» - так уже называют этот новый формат. Здесь очень удобно организовано рабочее пространство - открытый офис, где видно, чем занимаются служащие, предусмотрена доступная среда для маломобильных граждан. Мы свидетели того, как меняется качество жизни в нашем городе. Это стало возможно с приходом в Самарскую область губернатора Николая Меркушкина. В свое время Куйбышев славился тем, что все передовые технологии создавались и открывались именно здесь. И в последние пять лет мы видим, что самые уникальные проекты, самые современные предприятия вновь открываются в Самаре.



• Это знаковое событие: впервые в городе открылась «почта будущего» - так уже называют этот новый формат. Здесь очень удобно организовано рабочее пространство - открытый офис, где видно, чем занимаются служащие, предусмотрена доступная среда для маломобильных граждан. Мы свидетели того, как меняется качество жизни в нашем городе. Это стало возможно с приходом в Самарскую область губернатора Николая Меркушкина. В свое время Куйбышев славился тем, что все передовые технологии создавались и открывались именно здесь. И в последние пять лет мы видим, что самые уникальные проекты, самые современные предприятия вновь открываются в Самаре.