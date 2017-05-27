27 мая 2017 года,
14:09
$ 56.76    63.67   Нефть 52.24 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре открылась "почта будущего"

В пятницу, 26 мая, на ул. Мичурина, 9 состоялось открытие почтового отделения нового формата - первого подобного в Приволжском федеральном округе.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Николай Меркушкин, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава города Олег Фурсов, директор макрорегиона «Волга-2» Почты России Артур Игрушкин и другие почетные гости.

Почта России с 2015 года реализует проект по созданию отделений нового формата обслуживания. Речь идет не столько о закупке современной мебели, сколько о кардинальном изменении процессов и технологий обслуживания клиентов. Все нововведения направлены на борьбу с очередями, повышение качества и скорости обслуживания, предоставление услуг в удобном формате.

- Жители нашего региона должны пользоваться качественными услугами связи, - отметил, обратившись к собравшимся, Николай Меркушкин, - тем более для этого Почта России создает все необходимые условия - в течение года в области откроется еще 16 подобных офисов.

Экскурсию для гостей провела начальник отделения Елена Мудрик. Она рассказала, что здесь клиенты смогут получить как привычные, так и новые почтовые услуги. Например, самостоятельно упаковать, взвесить, тарифицировать и оплатить отправление с помощью терминала самообслуживания. Еще одна интересная новинка - почтомат. Теперь чтобы забрать простое отправление, которое не отслеживается и не требует предъявления паспорта, не придется стоять в очереди, можно воспользоваться аппаратом. Причем круглосуточно!

Поскольку сегодня многие самарцы заказывают товары в интернет-магазинах, в новом почтовом отделении оборудована примерочная комната. Полученную одежду или обувь можно здесь же проверить, и если не подойдет, сразу же отправить обратно.

В клиентском зале действует электронная очередь, размещены удобные кресла и столы для заполнения бланков, установлен автомат по продаже кофе и снеков. В новом отделении реализован принцип «открытости» - нет бэк-офиса, все производственные процессы на виду у посетителей. Помещение клиентского зала соединено с зоной хранения почты, отделом доставки и зоной сортировки корреспонденции. Если раньше при выдаче посылки много времени тратилось на прохождение сотрудника внутри отделения, то сейчас корреспонденция и посылки находятся за спиной оператора, что примерно на 50% сокращает время обслуживания клиентов. Кроме того, увеличилось количество окон обслуживания - теперь их здесь десять, а не пять, как было раньше. Численность сотрудников отделения выросла с 25 до 31 человека, все они прошли дополнительное специальное обучение.

- Это отделение задает совершенно новый стандарт качества оказания почтовых услуг, скорости обслуживания и удобства клиентов, - отметил Артур Игрушкин. - Все передовые технологии почтового обслуживания, как уже внедряемые в других отделениях, так и совершенно новые, составляют здесь единый сервисный комплекс.

Комментарий: 

Олег Фурсов, ГЛАВА САМАРЫ:

• Это знаковое событие: впервые в городе открылась «почта будущего» - так уже называют этот новый формат. Здесь очень удобно организовано рабочее пространство - открытый офис, где видно, чем занимаются служащие, предусмотрена доступная среда для маломобильных граждан. Мы свидетели того, как меняется качество жизни в нашем городе. Это стало возможно с приходом в Самарскую область губернатора Николая Меркушкина. В свое время Куйбышев славился тем, что все передовые технологии создавались и открывались именно здесь. И в последние пять лет мы видим, что самые уникальные проекты, самые современные предприятия вновь открываются в Самаре.

Дата: 27 мая 2017 , 10:30
183
Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Евгений Мелехин
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
27 мая 2017
108
Разработку победителя форума «iВолга» внедрили в Клинике Самарского медицинского университета
В Самарской области на Волге утонула женщина
27 мая 2017
476
В Самарской области на Волге утонула женщина
В Самаре открылась
27 мая 2017
183
В Самаре открылась "почта будущего"
В Самаре снесут несколько жилых домов для развития территории в центре города
27 мая 2017
208
В Самаре снесут несколько жилых домов для развития территории в центре города
Дом-музей Эльдара Рязанова откроется в середине декабря
27 мая 2017
120
Дом-музей Эльдара Рязанова откроется в середине декабря
В центре Самары вновь ограничат движение транспорта
26 мая 2017
170
В центре Самары вновь ограничат движение транспорта
В начале следующей недели в Самаре похолодает
26 мая 2017
320
В начале следующей недели в Самаре похолодает
Вода поступит в дома жителей Мехзавода и Крутых Ключей вечером
26 мая 2017
309
Вода поступит в дома жителей Мехзавода и Крутых Ключей вечером
В начале июня начнут асфальтировать улицу Арена-2018 в Самаре
26 мая 2017
479
В начале июня начнут асфальтировать улицу Арена-2018 в Самаре
Лента новостей
27 мая 2017 , 12:30
108
Разработку победителя форума «iВолга» внедрили в Клинике Самарского медицинского университета
Это программа для улучшения работы микробиологических лабораторий.
27 мая 2017 , 12:00
475
В Самарской области на Волге утонула женщина
Трагический инцидент произошел днем в пятницу, 26 мая, в Сызрани.
27 мая 2017 , 10:30
183
В Самаре открылась "почта будущего"
В отделении на улице Мичурина совершенно новый стандарт качества оказания услуг. 
27 мая 2017 , 09:50
208
В Самаре снесут несколько жилых домов для развития территории в центре города
В городе развивают застроенную территорию в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима...
27 мая 2017 , 09:43
120
Дом-музей Эльдара Рязанова откроется в середине декабря
Об этом стало известно на совещании под председательством главы города Олега Фурсова. Оно было...
26 мая 2017 , 20:32
170
В центре Самары вновь ограничат движение транспорта
Это связано с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства....
26 мая 2017 , 16:52
320
В начале следующей недели в Самаре похолодает
Кроме того, в большинстве районов города и области пройдут дожди с грозами.
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
6373
5
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
6139
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
5654
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
4095
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
15 мая 2017
932
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
19 мая 2017
685
1
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
19 мая 2017
658
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
19 мая 2017
507
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.