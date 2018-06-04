В Самаре открылась нашумевшая выставка Сергея Шнурова
Карнавальная культура
Прежде чем попасть в Самару, экспозиция «Ретроспектива брендреализма» объехала многие города России и везде была встречена с большим интересом. Еще бы, ее автор - руководитель и солист скандально известной группы «Ленинград», телеведущий, увлеченно рассказывающий о жизни кошек, и вообще медийная персона. Те, кто видел интервью с певцом и любит его ТВ-передачи, успели понять, что Сергей Шнуров - неординарная и парадоксально мыслящая личность. Его фразы быстро становятся крылатыми.
Открывая выставку лидера группы «Ленинград» в Самарском художественном музее, искусствовед Валентина Чернова сказала:
- Творчество Сергея Шнурова - это часть современной карнавальной культуры, призванной очищать общество от заскорузлых стереотипов. Выдающийся русский философ Михаил Бахтин глубоко исследовал место смехового начала в народном творчестве и доказал его необходимость для развития.
Про кумиров с иронией
Экспозиция действительно основана именно на ироничной оценке современной действительности, желании высмеять наше увлечение различными «брендами», обладание которыми становится смыслом бытия для многих. Хочется жить на Рублевке, отправить ребенка в престижную школу, одеваться в продукцию «от кутюр», носить совсем не нужные, но пафосные швейцарские часы. Стремлению к обладанию всеми этими благами посвящают свое время многие наши современники. Им некогда сделать остановку в погоне за деньгами и брендами и подумать об истинном смысле жизни.
В начале 2000-х, почувствовав эту тенденцию, Сергей Шнуров создает собственную философию брендреализма. Это, по мнению автора, направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Самого себя Шнуров вполне обоснованно считает брендом, на который обязательно клюнут зрители. Поэтому он формирует команду художников, которые воплощают его мысли в своем искусстве. В современном концептуализме именно идеи, а не мастерство их воплощения играют первостепенную роль. Поэтому с полным правом представленную в музее экспозицию можно назвать персональной выставкой Шнурова.
Он не отказывает себе в удовольствии посмеяться над попсовыми исполнителями, которые стараются определенным образом сформировать общественное мнение вокруг собственной персоны.
Поэтому в центре экспозиции - золотой шкаф, в котором красуется портрет Стаса Михайлова, надпись гласит: «Иконостас». На стене - изображение усталой и раздраженной Анастасии Волочковой, рядом - ее пуанты. Надпись: «Багиня». Рюмка с зацепившимися за нее синими очками - чем не портрет другого известного кумира публики? Подпись построена на принципе анаграммы, то есть перестановки букв: «ЛЕПС - СПЕЛ».
«Сложный товарищ»
Шнуров подвергает критике все сложившиеся в стране штампы. Он иронизирует и над нашими неизменными экспортными продуктами, устроив инсталляцию из бочек с нефтью прямо посреди выставочного зала и аккуратно разложив красные и черные икринки в коробочки, сделанные из рубинового стекла. Достается от певца наиболее одиозным депутатам.
Шнуров иронизирует и над обывателями. Инсталляция «Любовь и голуби» - о том, во что превратились в современном мегаполисе прежде высокие отношения между мужчиной и женщиной. На заплеванном асфальте изголодавшиеся птицы ищут крошки и натыкаются на рекламу заведения с надписью «Любовь» и номером телефона.
На вопрос журналистов о том, как Шнуров видит себя в брендреализме, музыкант с неизменной иронией отвечает: «Я себя плохо вижу. У меня астигматизм. Я думал деконструировать бренд «Сергей Шнуров». Шнуров - сложный товарищ. Мы его разберем и обязательно нанесем ему удар».
Выставка продлится по 29 июля. (18+)
Прежде чем попасть в Самару, экспозиция «Ретроспектива брендреализма» объехала многие города России и везде была встречена с большим интересом. Еще бы, ее автор - руководитель и солист скандально известной группы «Ленинград», телеведущий, увлеченно рассказывающий о жизни кошек, и вообще медийная персона. Те, кто видел интервью с певцом и любит его ТВ-передачи, успели понять, что Сергей Шнуров - неординарная и парадоксально мыслящая личность. Его фразы быстро становятся крылатыми.
Открывая выставку лидера группы «Ленинград» в Самарском художественном музее, искусствовед Валентина Чернова сказала:
- Творчество Сергея Шнурова - это часть современной карнавальной культуры, призванной очищать общество от заскорузлых стереотипов. Выдающийся русский философ Михаил Бахтин глубоко исследовал место смехового начала в народном творчестве и доказал его необходимость для развития.
Про кумиров с иронией
Экспозиция действительно основана именно на ироничной оценке современной действительности, желании высмеять наше увлечение различными «брендами», обладание которыми становится смыслом бытия для многих. Хочется жить на Рублевке, отправить ребенка в престижную школу, одеваться в продукцию «от кутюр», носить совсем не нужные, но пафосные швейцарские часы. Стремлению к обладанию всеми этими благами посвящают свое время многие наши современники. Им некогда сделать остановку в погоне за деньгами и брендами и подумать об истинном смысле жизни.
В начале 2000-х, почувствовав эту тенденцию, Сергей Шнуров создает собственную философию брендреализма. Это, по мнению автора, направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Самого себя Шнуров вполне обоснованно считает брендом, на который обязательно клюнут зрители. Поэтому он формирует команду художников, которые воплощают его мысли в своем искусстве. В современном концептуализме именно идеи, а не мастерство их воплощения играют первостепенную роль. Поэтому с полным правом представленную в музее экспозицию можно назвать персональной выставкой Шнурова.
Он не отказывает себе в удовольствии посмеяться над попсовыми исполнителями, которые стараются определенным образом сформировать общественное мнение вокруг собственной персоны.
Поэтому в центре экспозиции - золотой шкаф, в котором красуется портрет Стаса Михайлова, надпись гласит: «Иконостас». На стене - изображение усталой и раздраженной Анастасии Волочковой, рядом - ее пуанты. Надпись: «Багиня». Рюмка с зацепившимися за нее синими очками - чем не портрет другого известного кумира публики? Подпись построена на принципе анаграммы, то есть перестановки букв: «ЛЕПС - СПЕЛ».
«Сложный товарищ»
Шнуров подвергает критике все сложившиеся в стране штампы. Он иронизирует и над нашими неизменными экспортными продуктами, устроив инсталляцию из бочек с нефтью прямо посреди выставочного зала и аккуратно разложив красные и черные икринки в коробочки, сделанные из рубинового стекла. Достается от певца наиболее одиозным депутатам.
Шнуров иронизирует и над обывателями. Инсталляция «Любовь и голуби» - о том, во что превратились в современном мегаполисе прежде высокие отношения между мужчиной и женщиной. На заплеванном асфальте изголодавшиеся птицы ищут крошки и натыкаются на рекламу заведения с надписью «Любовь» и номером телефона.
На вопрос журналистов о том, как Шнуров видит себя в брендреализме, музыкант с неизменной иронией отвечает: «Я себя плохо вижу. У меня астигматизм. Я думал деконструировать бренд «Сергей Шнуров». Шнуров - сложный товарищ. Мы его разберем и обязательно нанесем ему удар».
Выставка продлится по 29 июля. (18+)
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