В Самаре открылась мультимедийная выставка "Имена из солдатских медальонов"

На интерактивных экранах можно прочитать о защитниках Отечества, которые считались пропавшими без вести.



В минувший четверг в Самаре стартовал третий всероссийский слет студенческих поисковых отрядов «Судьба Солдата». В областную столицу приехали более 150 ребят со всей России, которые состоят в поисковых отрядах на базе учебных заведений. В течение двух дней молодые поисковики обсуждали актуальные вопросы организации своей деятельности.



Торжественное открытие Всероссийского слета прошло в Интерактивном парке «Россия – Моя история», что в ТРК «Гудок». В этот же день там открылась мультимедийная выставка «Имена из солдатских медальонов».



- Главные герои выставки – погибшие участники Великой Отечественной войны, которые долгое время считались пропавшими без вести. Однако во время поисковых работ на местах боевых действий их судьбы смогли восстановить благодаря найденным солдатским медальонам, - рассказала руководитель общероссийского движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева. – Выставка дополняет экспозицию мультимедийного парка, посвященную истории ХХ века. Теперь среди исторических личностей будут и портреты простых людей, которые отдали свою жизнь, защищая Родину.



Называется выставка «Имена из солдатских медальонов» в честь одноименного издания. В семи томах собраны биографические данные о 16 тысячах погибших военнослужащих, найденных и опознанных российскими поисковиками. На экспозиции же представлены 60 портретов защитников Отечества. Выставка состоит из пяти разделов по числу сражений, в которых погибли эти бойцы. Битва за Ленинград, Сталинградская, Московская, Ржевская битвы и боевые действия в Карелии и Заполярье. Фронтовые истории каждого из бойцов, восстановленные поисковыми отрядами, можно узнать, коснувшись рукой фотографии на интерактивном экране.



Отдельным экспонатом выставки является интерактивная книга. В ней собрана информация о работе российских поисковиков и трогательные самодельные записки из солдатских медальонов. В них – последние слова героев, погибших за Родину.