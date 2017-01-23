В Самаре открылась фотовыставка «По ту сторону смыслов»
В лекционном зале художественного музея почетный консул Италии в Самарской области Джангуидо Бреддо представил самарцам удивительные работы Генерального консула Италии в Санкт-Петербурге Леонардо Бенчини.
Понятно, что дипломаты много путешествуют и публика ожидала увидеть что-то вроде фоторепортажа об увиденном. Однако пред ней предстали настоящие произведения искусства.
Используя современные достижения цифровой фотографии и компьютерной обработки кадров, Бенчини достигает уровня художественного обобщения, заставляя зрителя погрузиться в созданные им миры и задуматься над тем, что хотел сказать автор. Впрочем, эти необычные фотографии могут вызвать самые различные мысли и чувства у каждого, кто их увидит.
Дипломат поясняет, что с детства занимается фотографированием, ведь его отец был профессиональным фотографом. Тот делал в основном документальные снимки. Такие фото хороши как мгновенный слепок настоящего и приобретают ценность в основном с годами. Леонардо же захотел создавать фотографии, которые станут настоящими произведениями искусства. С тех пор он находится в поиске собственного языка, собственных смыслов, которые вкладывает в каждый цикл своих работ. Его фотографии похожи на живописные полотна, они имеют свою фактуру и собственную цветовую гамму. Автор взял на вооружение и приемы Энди Уорхола, тиражируя изображения и утрируя образы.
Выставка состоит из четырех серий фотографий, которые были сделаны во время посещений им США, европейских стран и Ближнего Востока. Особое внимание автора привлекают российские пейзажи. Он даже назвал один из циклов русским словом Мoltchanie. Хорошо знающий русский язык, Леонардо поясняет, что в итальянском нет слова с подобным смыслом - «отсутствие слов», есть только слово silenzio (тишина). В этом цикле автор представляет величественную и беспристрастную, непостижимую для человека природу: дюны, море, небо. Крохотные человеческие фигурки присутствуют лишь на одной из этих фотографий, они подчеркивают ничтожность человека перед лицом стихий.
Ту же идею мира, созданного человеком, но живущего по своим законам, выражает и цикл «Тревога мегаполиса» - MegapolitAngst. Бенчини трансформирует небоскребы, повторяет их изображения и окрашивает так, что они превращаются в радужные космические корабли. Он создает и «портреты» небоскребов со всего мира. При этом виден особый характер каждого из этих гигантских зданий.
Серия «Утраченный оракул» посвящена философским размышлениям о смысле бытия, фотографии этого цикла абстрактны и
загадочны.
Цикл работ Acque - «Воды» - является настоящим гимном этой изменчивой стихии. Автор опять делает своеобразные портреты уникальной субстанции, находящейся в разных уголках мира, подчеркивая ее особенности. И мы понимаем, чем вода в Гатчине, например, отличается от итальянских вод. Играя с тональностью, акцентируя цветовые оттенки, смещая композицию, автор добивается изменения реального впечатления от увиденного.
Бенчини создает «мир без человека», чтобы подчеркнуть драму бытия и суровую объективность окружающей среды.
- Место человека не самое важное. Самый главный человек - это зритель, который смотрит и находит что-то свое, отталкиваясь от ощущений, - подчеркивает фотохудожник.
Выставка продлится до 29 января. (12+).
Понятно, что дипломаты много путешествуют и публика ожидала увидеть что-то вроде фоторепортажа об увиденном. Однако пред ней предстали настоящие произведения искусства.
Используя современные достижения цифровой фотографии и компьютерной обработки кадров, Бенчини достигает уровня художественного обобщения, заставляя зрителя погрузиться в созданные им миры и задуматься над тем, что хотел сказать автор. Впрочем, эти необычные фотографии могут вызвать самые различные мысли и чувства у каждого, кто их увидит.
Дипломат поясняет, что с детства занимается фотографированием, ведь его отец был профессиональным фотографом. Тот делал в основном документальные снимки. Такие фото хороши как мгновенный слепок настоящего и приобретают ценность в основном с годами. Леонардо же захотел создавать фотографии, которые станут настоящими произведениями искусства. С тех пор он находится в поиске собственного языка, собственных смыслов, которые вкладывает в каждый цикл своих работ. Его фотографии похожи на живописные полотна, они имеют свою фактуру и собственную цветовую гамму. Автор взял на вооружение и приемы Энди Уорхола, тиражируя изображения и утрируя образы.
Выставка состоит из четырех серий фотографий, которые были сделаны во время посещений им США, европейских стран и Ближнего Востока. Особое внимание автора привлекают российские пейзажи. Он даже назвал один из циклов русским словом Мoltchanie. Хорошо знающий русский язык, Леонардо поясняет, что в итальянском нет слова с подобным смыслом - «отсутствие слов», есть только слово silenzio (тишина). В этом цикле автор представляет величественную и беспристрастную, непостижимую для человека природу: дюны, море, небо. Крохотные человеческие фигурки присутствуют лишь на одной из этих фотографий, они подчеркивают ничтожность человека перед лицом стихий.
Ту же идею мира, созданного человеком, но живущего по своим законам, выражает и цикл «Тревога мегаполиса» - MegapolitAngst. Бенчини трансформирует небоскребы, повторяет их изображения и окрашивает так, что они превращаются в радужные космические корабли. Он создает и «портреты» небоскребов со всего мира. При этом виден особый характер каждого из этих гигантских зданий.
Серия «Утраченный оракул» посвящена философским размышлениям о смысле бытия, фотографии этого цикла абстрактны и
загадочны.
Цикл работ Acque - «Воды» - является настоящим гимном этой изменчивой стихии. Автор опять делает своеобразные портреты уникальной субстанции, находящейся в разных уголках мира, подчеркивая ее особенности. И мы понимаем, чем вода в Гатчине, например, отличается от итальянских вод. Играя с тональностью, акцентируя цветовые оттенки, смещая композицию, автор добивается изменения реального впечатления от увиденного.
Бенчини создает «мир без человека», чтобы подчеркнуть драму бытия и суровую объективность окружающей среды.
- Место человека не самое важное. Самый главный человек - это зритель, который смотрит и находит что-то свое, отталкиваясь от ощущений, - подчеркивает фотохудожник.
Выставка продлится до 29 января. (12+).
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