В Самаре открылась еще одна «Лента»

Магазин находится по адресу улица Физкультурная, 141.



Общая площадь гипермаркета «Лента» составляет 12 575 квадратных метров. Магазин будет работать круглосуточно, без выходных. В торговом зале находится 36 касс, 6 из них для самообслуживания.



В гипермаркете представлены 28 500 наименований товаров. Вместе с продукцией федерального ассортимента и товарами под собственными марками, покупатели могут приобрести продукты местных производителей.



Среди сетевых гипермаркетов «Лента» в Самаре находится пока в меньшинстве. Сейчас в нашем городе работают шесть гипермаркетов «Магнит», пять гипермаркетов «Карусель», четыре - «Ашан».