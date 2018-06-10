В Самаре открылась экспозиция работ, посвященных массовому спорту

Специалисты Самарского художественного музея решили рассказать молодому поколению о том, какое место занимал спорт в жизни их бабушек и дедушек. Комсомольские активисты старались вовлечь как можно больше молодежи в физкультурно-массовое движение.



Спорт трактовался в том числе и как альтернатива вредным привычкам, как неотъемлемая часть подготовки к службе в армии. И действительно, с первых лет советской власти не очень сытая и неважно одетая молодежь уже организует физкультурные праздники, футбольные матчи и велопробеги. Эта сторона жизни общества не могла не отразиться в творчестве художников. О том свидетельствуют работы мастеров изобразительного искусства, которые хранятся в фондах художественного музея.



Самая, пожалуй, ранняя из них - это изображение пловчихи. Работа Ивана Борисова «Купальщица» выполнена пастелью. На ней - красивая, пышащая здоровьем девушка, выйдя из бассейна, отжимает мокрую купальную юбочку - непременный атрибут женского купального костюма в 1930 году.



Виктор Попков на своей гравюре «Выходной день» изображает зиму 1958 года. По аллеям заснеженного парка несутся лыжники. И это не спортсмены, а обычные рабочие и служащие, отдыхающие после трудовой недели. Картина подчеркивает, что для советских граждан спорт - явление обычное, повседневное, радостное.



Коньки, лыжи, санки были популярны и у взрослых, и у детей. На литографии Михаила Романова «Зимние каникулы», напоминающей по композиции известную работу Питера Брейгеля, мы видим, как дети скатываются с горки на всех этих популярных спортивных приспособлениях.



Работу Михаила Митряшкина «На зарядку становись» знают, пожалуй, все, чье детство пришлось на советское время. Мальчик и девочка в школьной форме у доски делают упражнения производственной гимнастики.



Отдельное место занимают изображения настоящих спортсменов. На автолитографиях Николая Когоута 1950 года изображены лыжник и целая хоккейная команда. Много графических работ посвящено самой популярной в Стране Советов дисциплине - футболу. Фигуры игроков изображены в димнамике. Они полны движения и страсти.



Офорт Константина Печуричко «Спецфизкультура» сделан в 1965 году. Это время первых космических полетов. Здесь изображены готовящиеся к полету космонавты, занимающиеся на центрифугах и специальных крутящихся колесах. Работы Александра Дейнеки «Физкультура» и Стасиса Красаускаса «Лето» - это гимн движению и красоте человеческого тела. Выставка продлится месяц. (6+)