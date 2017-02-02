В Самаре откроется выставка современного искусства «Элементарные частицы»
Третья, заключительная, сессия программы персональных выставок современных художников «Волга. Ноль» стартует 2 февраля в музее им. Алабина. Здесь откроется выставка Михаила Лезина «Элементарные частицы» (0+).
Выставка тольяттинского абстракциониста Михаила Лезина включает серию специально созданных для нее в 2017 году живописных работ на ткани, а также образцы графики на бумаге 2010-2016 годов.
Программа «Волга. Ноль» - первый проект Средневолжского филиала Государственого центра современного искусства, стартовавший в январе 2015 года. С 19 января по 13 апреля 2017 года запланирована третья, заключительная, сессия программы. Ее участниками также станут: Александр Веревкин, Максим Шабалин, Евгений Музалевский, Дмитрий Кадынцев, Евгений Юдаков и Алиса Николаева.
Открытия выставок будут проходить раз в две недели, по четвергам. На конец 2017 года запланирована итоговая коллективная выставка всех участников «Волги. Ноль». Также будет издан иллюстрированный каталог проекта.
Выставка тольяттинского абстракциониста Михаила Лезина включает серию специально созданных для нее в 2017 году живописных работ на ткани, а также образцы графики на бумаге 2010-2016 годов.
Программа «Волга. Ноль» - первый проект Средневолжского филиала Государственого центра современного искусства, стартовавший в январе 2015 года. С 19 января по 13 апреля 2017 года запланирована третья, заключительная, сессия программы. Ее участниками также станут: Александр Веревкин, Максим Шабалин, Евгений Музалевский, Дмитрий Кадынцев, Евгений Юдаков и Алиса Николаева.
Открытия выставок будут проходить раз в две недели, по четвергам. На конец 2017 года запланирована итоговая коллективная выставка всех участников «Волги. Ноль». Также будет издан иллюстрированный каталог проекта.
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