В Самаре откроется выставка современного искусства «Элементарные частицы»

Выставка тольяттинского абстракциониста Михаила Лезина включает серию специально созданных для нее в 2017 году живописных работ на ткани, а также образцы графики на бумаге 2010-2016 годов.Программа «Волга. Ноль» - первый проект Средневолжского филиала Государственого центра современного искусства, стартовавший в январе 2015 года. С 19 января по 13 апреля 2017 года запланирована третья, заключительная, сессия программы. Ее участниками также станут: Александр Веревкин, Максим Шабалин, Евгений Музалевский, Дмитрий Кадынцев, Евгений Юдаков и Алиса Николаева.Открытия выставок будут проходить раз в две недели, по четвергам. На конец 2017 года запланирована итоговая коллективная выставка всех участников «Волги. Ноль». Также будет издан иллюстрированный каталог проекта.