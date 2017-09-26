В Самаре откроется выставка русского народного костюма XIX-XX веков

В четверг, 28 сентября, в музее Алабина начнет работать выставка «Платье красно за реку видно. Из коллекции народного костюма Сергея Глебушкина».



На выставке будут представлены 20 костюмов XIX-XX веков, которые коллекционер привез из этнографических экспедиций. Посетители смогут увидеть наряды из Архангельской, Калужской, Курской, Брянской, Рязанской, Вологодской, Воронежской, Тульской, Нижегородской и Орловской областей.



Коллекцию костюмов дополнят предметы из фондов музея, фоторяд, а также книги. На открытии выставки Сергей Глебушкин прочтет лекцию о русском традиционном костюме.



Стоимость билета: 210 рублей – взрослый; 170 рублей – льготный. На открытии выставки стоимость входного билета 170 рублей для всех. 0+