В Самаре откроется выставка работ художника Евгения Чертыковцева

Евгений Николаевич известен в нашем городе и как опытный преподаватель. С 1991 года преподает на кафедре «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» (АСГиИИ) СамГТУ. Постоянный участник региональных и городских художественных выставок. Дважды дипломат конкурса «Золотая палитра» в г. Саратове (2007 г.)Художника характеризуют творческие поиски в разных жанрах живописи. Работы отличаются цветовой динамикой и экспрессией мазка. Занимается графикой. Автор ряда концептуальных работ в технике «ассамбляж». Он занимается и литературным творчеством, являясь соавтором поэтического сборника поэтов Самарской архитектурно-строительной академии.