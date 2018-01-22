В Самаре откроется выставка работ художника Евгения Чертыковцева
Во вторник, 23 января, в 17:00 в выставочном зале регионального отделения Союза художников России по адресу ул. Молодогвардейская, 209 откроется выставка работ известного живописца и графика Евгения Чертыковцева. Он живет и работает в Самаре с 1983 года.
Евгений Николаевич известен в нашем городе и как опытный преподаватель. С 1991 года преподает на кафедре «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» (АСГиИИ) СамГТУ. Постоянный участник региональных и городских художественных выставок. Дважды дипломат конкурса «Золотая палитра» в г. Саратове (2007 г.)
Художника характеризуют творческие поиски в разных жанрах живописи. Работы отличаются цветовой динамикой и экспрессией мазка. Занимается графикой. Автор ряда концептуальных работ в технике «ассамбляж». Он занимается и литературным творчеством, являясь соавтором поэтического сборника поэтов Самарской архитектурно-строительной академии.
Евгений Николаевич известен в нашем городе и как опытный преподаватель. С 1991 года преподает на кафедре «Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство» (АСГиИИ) СамГТУ. Постоянный участник региональных и городских художественных выставок. Дважды дипломат конкурса «Золотая палитра» в г. Саратове (2007 г.)
Художника характеризуют творческие поиски в разных жанрах живописи. Работы отличаются цветовой динамикой и экспрессией мазка. Занимается графикой. Автор ряда концептуальных работ в технике «ассамбляж». Он занимается и литературным творчеством, являясь соавтором поэтического сборника поэтов Самарской архитектурно-строительной академии.
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