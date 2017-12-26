В Самаре откроется выставка-путешествие «Аленький цветочек»

В 2018 году исполняется 160 лет с момента первой публикации сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек». Впервые сказка увидела свет в 1858 году. В экспозиции можно будет увидеть издание этого произведения 1909 года вместе с несколькими другими книгами, автографами сыновей Аксакова и фотографиями.Около 250 иллюстраций, ставших главными экспонатами выставки, были отобраны во время конкурса, в котором поучаствовало почти 400 авторов из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Жигулёвска и других городов.Экспозиция построена так, что все события «Аленького цветочка» разделены на пять ключевых фрагментов - каждый из них представлен в отдельном зале. Проходя сквозь них, дети дойдут до кульминационного момента сказки.Выставка открыта с 27 декабря до конца февраля 2018 года, 0+.