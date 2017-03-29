В Самаре откроется выставка произведений из металла

Выставка Евгения Юдакова проходит в рамках третьей части программы персональных выставок современных художников Средней Волги «ВОЛГА. НОЛЬ».



Основное направление работы автора - скульптура, объекты. Он работает с такими материалами, как железо, фанера, алюминий, кирпич.



Минималистские объекты Юдакова отсылают, прежде всего, к arte povera, а также к сюрреалистской скульптуре.



В экспозицию «Из металла» вошло свыше 20 произведений художника, которые складываются в целостную инсталляцию.



Экспозиция будет работать до 5 апреля.



Открытие выставки - 30 марта в 19:00 в музее им. П.В. Алабина. Вход свободный, 0+.