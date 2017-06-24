В Самаре откроется выставка об эпохе оттепели в СССР

В четверг, 29 июня, в художественном музее начнет работу выставка «Грани ХХ века. Оттепель».



В экспозиции будут представлены произведения советской живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства из собрания музея. На выставке также можно увидеть документы, фотографии, материалы по истории и культуре Куйбышева периода оттепели, посмотреть интерьеры квартир того времени, увидеть «героев нового времени».



Открытие выставки состоится 29 июня в 18:00. Продлится она до 3 сентября. Цена билета: взрослые - 180 руб., пенсионеры, студенты, школьники - 120 руб. Вход на открытие - свободный. 0+