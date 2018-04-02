В Самаре откроется выставка картин известного артиста Виктора Евграфова

Виктор Евграфов - сценарист, киноактер, каскадер, исполнитель роли главного злодея советского кинематографа - профессора Мориарти в культовом детективе про Шерлока Холмса, заслуженный артист Российской Федерации. На его счету сотни талантливых киноработ, он удивительный собеседник, кладезь увлекательных историй, а еще он художник, который работает в неповторимой авторской технике.- После тяжелейшей травмы душа рвалась от безысходности. Я стал рисовать, - признается сам артист. - Постепенно, через рисунки наступило освобождение от духовной и физической боли. И кажется, что мне удалось воссоздать в этих образах свой «Мир тропы» - не сыгранных еще ролей и нереализованных желаний.Начало в 18:00. Вход свободный, 6+.