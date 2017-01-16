В Самаре откроется выставка итальянского фотографа Леонардо Бенчини

Экспозиция состоит из четырех серий фотографий, над которыми автор работал во время своих путешествий по Германии, России, США, Норвегии, Литве, Армении, Объединенным Арабским Эмиратам.В серии «Acque» («Воды») в центре внимания фотографа отражение пресной воды, в которой проявляются одиночество, мечтательность, забвение. Серия «Molchanie» («Молчание») раскрывает тему безмолвия и тишины беспристрастной природы, а серия «MetropolitAngst» («Тревога мегаполиса») демонстрирует сотворенный человеком, рациональный урбанистический мир. В серии «Утраченный оракул» автор экспериментирует с языком абстрактной фотографии.Открытие выставки 18 января в 17:00. Вход на открытие - 50 руб.Стоимость билетов: 150 руб, для школьников и пенсионеров 100 руб.