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В Самаре откроется выставка истории древнерусской письменности

Она начнет работать во вторник, 23 мая, в 13:00 в музее им. Алабина.

Посетители смогут узнать об истоках русской культуры и славянской письменности, о создателях первой славянской азбуки «кириллицы» - Кирилле и Мефодии. В экспозиции будут представлены факсимильные издания древних фолиантов, а также подлинные рукописные и старопечатные книги разных жанров XVIII-XIX вв. из собрания редкого фонда Оренбургского губернаторского музея.

Также гостям продемонстрируют цифровые распечатки страниц книжных раритетов музейного собрания. На страницах представлены различные древние шрифты, особенности оформления книжных памятников, художественные стили, элементы и приёмы украшения славянских рукописей.

На выставке покажут и фрагмент стилизованной книжной мастерской с фигурой писца-монаха, занятого созданием рукописи. Посетители увидят письменные принадлежности монахов - листы пергамента, чернильницу, сосуд для песка, палочки для письма.

Один из разделов выставки посвящен началу книгопечатания в России. Здесь представлены макет первого печатного станка Ивана Фёдорова, цифровые репродукции страниц знаменитой «Острожской Библии».

Вход на открытие бесплатный, в другие дни – 100 руб. 0+.
 
Дата: 22 мая 2017 , 19:30
150
Автор текста: Ксения Кармазина
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