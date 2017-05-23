В Самаре откроется выставка истории древнерусской письменности
Она начнет работать во вторник, 23 мая, в 13:00 в музее им. Алабина.
Посетители смогут узнать об истоках русской культуры и славянской письменности, о создателях первой славянской азбуки «кириллицы» - Кирилле и Мефодии. В экспозиции будут представлены факсимильные издания древних фолиантов, а также подлинные рукописные и старопечатные книги разных жанров XVIII-XIX вв. из собрания редкого фонда Оренбургского губернаторского музея.
Также гостям продемонстрируют цифровые распечатки страниц книжных раритетов музейного собрания. На страницах представлены различные древние шрифты, особенности оформления книжных памятников, художественные стили, элементы и приёмы украшения славянских рукописей.
На выставке покажут и фрагмент стилизованной книжной мастерской с фигурой писца-монаха, занятого созданием рукописи. Посетители увидят письменные принадлежности монахов - листы пергамента, чернильницу, сосуд для песка, палочки для письма.
Один из разделов выставки посвящен началу книгопечатания в России. Здесь представлены макет первого печатного станка Ивана Фёдорова, цифровые репродукции страниц знаменитой «Острожской Библии».
Вход на открытие бесплатный, в другие дни – 100 руб. 0+.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 мая 2017
248
22 мая 2017
188
22 мая 2017
954
22 мая 2017
887
4
22 мая 2017
134
22 мая 2017
264
22 мая 2017 , 21:20
248
Продолжаются работы по ремонту дороги и восстановлению благоустройства.
22 мая 2017 , 21:17
188
В городе продолжается обустройство гостевых маршрутов к Чемпионату мира.
22 мая 2017 , 21:11
954
Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...
22 мая 2017 , 21:01
341
Они пройдут с 23 по 26 мая в рамках проекта «Здоровая Самара».
22 мая 2017 , 20:30
124
Ребята получили путевку на Всероссийский фестиваль спортивного туризма в Сочи.
22 мая 2017 , 19:30
150
Она начнет работать во вторник, 23 мая, в 13:00 в музее им. Алабина.
22 мая 2017 , 16:55
887
Мужчина, рыбачивший, несмотря на нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов, был...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5847
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5409
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3949
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3769
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
879
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
504
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
765
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2936
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.