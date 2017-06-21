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В Самаре откроется выставка исторической костюмной куклы

Открытие экспозиции состоится 4 июля в 16:00 в Детской картинной галерее.

В этом году зрителям будет представлена коллекция «Сорока, ворона и красный петух». В неё вошло тринадцать кукол, среди которых сбитенщик, кукольник, скоморохи, цыганка. Все они созданы по мотивам русских народных праздников.

В зеркальном зале особняка представлена ещё одна коллекция Эксклюзивной куклы - «Костюм русской знати допетровской эпохи». На всех куклах сложные многослойные наряды русской знати XVI-XVII веков: молодого боярина в чуге и охабне, боярина в горлатной шапке, молодой боярыни в летнике, боярышни в опашне с ожерельем. Несколько образов из коллекции создано по мотивам костюмированного бала 1903 году в Зимнем дворце и имеют свои исторические прототипы.

В одном из малых залов музея расположилась часть коллекции «Ампир и бидермайер», которая знакомит с модой первой половины XIX в. Четыре персонажа связаны с историей Самарской губернии – это владелец усадьбы Усолье Владимир Петрович Орлов-Давыдов, его супруга Ольга Барятинская в свадебном платье, а также матери главных героев - графини Наталья Давыдова и Мария Барятинская. Ещё одна узнаваемая героиня коллекции – Мария Лопухина. Остальные куклы коллекции – светские дамы первой половины XIX века в вечерних и прогулочных нарядах, амазонках, платьях-шемиз, кашмирских шалях и шляпах-кибитках.

Выставка будет работать в Детской картинной галерее (ул.Куйбышева, 139) с 3 июля по 24 сентября. 0+. 
Дата: 21 июня 2017 , 17:55
69
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: пресс-служба галереи
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