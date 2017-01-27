В Самаре откроется выставка художников и литераторов

Проект «Я видел слово, я говорил с ним» откроется 14 февраля в 19:00 в галерее «Новое пространство».



Художники представят визуальные версии текстов самарских авторов. Выставка будет разделена на условные «главы».



Программа:



- 14 февраля в 19.00 - открытие выставки, 0+;

- 15 февраля с 15.00 до 18.00 – «Ключи от сказки» мастер-класс по рисованию буквицы для детей и взрослых, 3+; в 19.00 - Литературная игровая «Читаем сказку», 3+;

- 17 февраля в 18.00 - презентация книги Дмитрия Агалакова «Апостолы», 16+;

- 18 февраля в 18.00 - Час поэзии для детей «Нечепуховые рифмы», 3+;

- 21 февраля в 19.00 - Презентация литературного журнала «Молодежная волна», 16+;

- 25 февраля в 12.00 – «Необыкновенные истории о самом волшебном городе планеты» презентация добрых сказок Марии Пашининой о Самаре и ее хранителе Самарике, 3+.



Выставка продлится до 25 февраля. Вход свободный.