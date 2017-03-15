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В Самаре откроется выставка художника из стрит-арт группы ЧЖНС

16 марта в музее им. Алабина будет представлена экспозиция работ Дмитрия Кадынцева «Где меня нет».
 
Персональная выставка Дмитрия Кадынцева, начинавшего в составе стрит-арт группы ЧЖНС, а затем работавшего в сотрудничестве с Дарьей Емельяновой, - это его первый сольный проект как живописца.
 
В экспозицию вошло более полутора десятков картин, созданных за последний год.
 
Куратор проекта Константин Зацепин:
 
- Почерк Кадынцева можно назвать «мягкой живописью». Ее отличает сглаженность мазков, прозрачность, нечеткость контуров. Тонкий колорит, выдержанный, преимущественно, в холодной гамме, лишенной резких контрастов. Общая «туманность» и зыбкость образов, которая получается в итоге, формирует специфическую оптику этих картин - взгляд зрителя рассеивается, не сосредоточиваясь на каком-то едином образе, который можно было бы считать «центральным». Основные персонажи здесь - природа и человеческая фигура, которая у художника неизменно дана лишь как обобщенный, лишенный лица силуэт. Само природное пространство так же лишено конкретики и узнаваемости. Автор часто прибегает к приему коллажа, создавая картины внутри картины, как правило, один пейзаж внутри другого.
 
Дмитрий Кадынцев родился в 1987 году. Окончил Самарское художественное училище. В 2008-2012 участник стрит-арт группы ЧЖНС, в составе которой выставлялся в галерее «XI комнат», Арт-центре, в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» (Пермь), проекте «Искусство против географии» (Москва), музее «Эрарта» (Санкт-Петербург). В 2014-2016 году в соавторстве с Дарьей Емельяновой участвовал в XVIII и IX Ширяевской биеннале.
 
 
Выставка пройдет в рамках программы «ВОЛГА. НОЛЬ», организованной Средневолжским филиалом Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО при поддержке Министерства культуры Самарской области.
 
Выставка Дмитрия Кадынцева «Где меня нет» пройдет 16 - 26 марта в музее им. Алабина (ул. Ленинская, 142, основная экспозиция, 2-й этаж). Вход свободный, 12+.
Дата: 15 марта 2017 , 15:50
192
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО
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