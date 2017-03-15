В Самаре откроется выставка художника из стрит-арт группы ЧЖНС
16 марта в музее им. Алабина будет представлена экспозиция работ Дмитрия Кадынцева «Где меня нет».
Персональная выставка Дмитрия Кадынцева, начинавшего в составе стрит-арт группы ЧЖНС, а затем работавшего в сотрудничестве с Дарьей Емельяновой, - это его первый сольный проект как живописца.
В экспозицию вошло более полутора десятков картин, созданных за последний год.
Куратор проекта Константин Зацепин:
- Почерк Кадынцева можно назвать «мягкой живописью». Ее отличает сглаженность мазков, прозрачность, нечеткость контуров. Тонкий колорит, выдержанный, преимущественно, в холодной гамме, лишенной резких контрастов. Общая «туманность» и зыбкость образов, которая получается в итоге, формирует специфическую оптику этих картин - взгляд зрителя рассеивается, не сосредоточиваясь на каком-то едином образе, который можно было бы считать «центральным». Основные персонажи здесь - природа и человеческая фигура, которая у художника неизменно дана лишь как обобщенный, лишенный лица силуэт. Само природное пространство так же лишено конкретики и узнаваемости. Автор часто прибегает к приему коллажа, создавая картины внутри картины, как правило, один пейзаж внутри другого.
Дмитрий Кадынцев родился в 1987 году. Окончил Самарское художественное училище. В 2008-2012 участник стрит-арт группы ЧЖНС, в составе которой выставлялся в галерее «XI комнат», Арт-центре, в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» (Пермь), проекте «Искусство против географии» (Москва), музее «Эрарта» (Санкт-Петербург). В 2014-2016 году в соавторстве с Дарьей Емельяновой участвовал в XVIII и IX Ширяевской биеннале.
Выставка пройдет в рамках программы «ВОЛГА. НОЛЬ», организованной Средневолжским филиалом Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО при поддержке Министерства культуры Самарской области.
Выставка Дмитрия Кадынцева «Где меня нет» пройдет 16 - 26 марта в музее им. Алабина (ул. Ленинская, 142, основная экспозиция, 2-й этаж). Вход свободный, 12+.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 марта 2017
133
15 марта 2017
434
15 марта 2017
146
15 марта 2017
155
15 марта 2017
162
15 марта 2017
192
15 марта 2017
171
15 марта 2017
207
15 марта 2017 , 17:35
240
ДТП произошло сегодня в 0:30 на улице 40 лет Победы в Автозаводском районе.
15 марта 2017 , 17:16
133
Сегодня Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление ОАО «Издательство...
15 марта 2017 , 17:11
121
В предпоследнем матче регулярного чемпионата мужской баскетбольной суперлиги-1 подопечные Сергея...
15 марта 2017 , 16:57
434
Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Тольяттинская...
15 марта 2017 , 16:22
146
Прокурор Красноярского района Самарской области утвердил обвинительное заключение и направил в...
15 марта 2017 , 16:18
155
По информации ГУ МВД России по Самарской области, днем 14 марта в дежурную часть ОГИБДД...
15 марта 2017 , 16:01
162
Они продлятся с 21 по 25 марта. Их целью является установление деловых контактов между...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5582
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
4704
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
12 марта 2017
3725
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
9 марта 2017
3647
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
19 февраля 2017
1184
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
754
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
811
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
670
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...