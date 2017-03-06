В Самаре откроется выставка графики на тему мифов и космоса

В художественном музее (ул. Куйбышева, 92) 16 марта начнет работать выставка графики заслуженного художника РФ Станислава Федорова.



В экспозицию вошло 55 графических произведений, созданных в различных техниках с начала 2000-х по 2016 год.



Большая часть работ на выставке – это размышления художника о космосе, Вселенной, инопланетных цивилизациях, возникновении жизни, ее развитии и будущего – «Космический пейзаж», «Инопланетянка», «Космический информатор», «Планета Голубая Луна», «Зарождение Галактики».



Из серии, посвященной великим художникам, представлены «Сальвадор Дали» и «Микеланджело». К мифологическим сюжетам относятся «Ника разгневанная», «Поверженный Прометей», «Нимфа - охотница».



Открытие выставки - 16 марта, в 18:00. Вход на открытие – бесплатный.



Стоимость билетов: взрослые - 100 рублей, пенсионеры, студенты, школьники - 50 рублей.



Выставка продлится до 16 апреля, 6+.