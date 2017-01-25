В Самаре откроется выставка фотопортретов людей необычного рода занятий
С 3 февраля в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская, 2) можно будет увидеть работы знаменитого шведского фотографа Андерса Петерсена «Кафе Lehmitz».
Это серия снимков, сделанных мастером в период с 1967 по 1970 гг. В 1967-м году, оказавшись в Гамбурге, фотограф спросил свою знакомую, не знает ли она какое-нибудь «запретное место». Легенда гласит, что она ответила: «Да, я знаю место, которое изменит твой разум. Завтра я покажу тебе кафе ”Lehmitz”». На протяжении трех лет Петерсен фотографировал его посетителей: портовых рабочих, мелких уголовников, проституток, трансвеститов и сутенеров. Результатом трехлетней работы стала персональная выставка «Кафе Lehmitz».
Фотосерия напоминает семейный альбом, запечатлевший разнообразные встречи с людьми в привычной для них обстановке.
«Кафе «Лемитц» - это уникальная серия фотографий, подобранных вместе с автором. Некоторые снимки из серии выставляются впервые. Выставка подготовлена совместно c арт-директором Новосибирской международной биеннале современной фотографии «Different Dimension» Андреем Мартыновым, Шведским институтом и посольством Швеции в Российской Федерации.
Выставка откроется 3 февраля в 19.00 и будет работать до 19 февраля (18+).
Это серия снимков, сделанных мастером в период с 1967 по 1970 гг. В 1967-м году, оказавшись в Гамбурге, фотограф спросил свою знакомую, не знает ли она какое-нибудь «запретное место». Легенда гласит, что она ответила: «Да, я знаю место, которое изменит твой разум. Завтра я покажу тебе кафе ”Lehmitz”». На протяжении трех лет Петерсен фотографировал его посетителей: портовых рабочих, мелких уголовников, проституток, трансвеститов и сутенеров. Результатом трехлетней работы стала персональная выставка «Кафе Lehmitz».
Фотосерия напоминает семейный альбом, запечатлевший разнообразные встречи с людьми в привычной для них обстановке.
«Кафе «Лемитц» - это уникальная серия фотографий, подобранных вместе с автором. Некоторые снимки из серии выставляются впервые. Выставка подготовлена совместно c арт-директором Новосибирской международной биеннале современной фотографии «Different Dimension» Андреем Мартыновым, Шведским институтом и посольством Швеции в Российской Федерации.
Выставка откроется 3 февраля в 19.00 и будет работать до 19 февраля (18+).
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