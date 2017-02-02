В Самаре откроется выставка «Жигули заповедные»
3 февраля в 16:00 в арт-фойе ЦРК «Художественный» состоится открытие выставки произведений живописи и графики.
Она посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, дважды лауреата Губернской премии в области культуры и искусства Юрия Филиппова (1927-2012). Ее организатор - Агентство социокультурных технологий.
Она посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, дважды лауреата Губернской премии в области культуры и искусства Юрия Филиппова (1927-2012). Ее организатор - Агентство социокультурных технологий.
Экспозиция «Жигули заповедные» призвана показать художественный талант и мастерство Филиппова в раскрытии красоты волжских широт, палитру красок и многоцветье Жигулей, Самарской Луки и Волги.
Выставка продлится до 27 февраля. Вход свободный (0+).
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