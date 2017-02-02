В Самаре откроется выставка «Жигули заповедные»



Экспозиция «Жигули заповедные» призвана показать художественный талант и мастерство Филиппова в раскрытии красоты волжских широт, палитру красок и многоцветье Жигулей, Самарской Луки и Волги.



Выставка продлится до 27 февраля. Вход свободный (0+).