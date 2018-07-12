В Самаре откроется выставка «Всемирный Высоцкий»

Выставка приурочена ко дню памяти Владимира Высоцкого, известного поэта, актера и автора-исполнителя песен. Организаторами мероприятия стали Самарская публичная библиотека и региональный фонд «Центр В.Высоцкого в Самаре».На выставке представлены зарубежные издания из коллекции музея Владимира Высоцкого, книги о нем, его стихи, а также песни на разных языках мира: французском, немецком, итальянском, болгарском языках.Вход на выставку свободный.