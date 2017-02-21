В Самаре откроется выставка «Сцены русской жизни глазами европейцев»

Она начнет работу 22 февраля в 12:00 в музее им. П.В. Алабина.



На выставке представят гравюры, созданные западноевропейскими художниками в ХVIII – первой половине ХІХ века. Посетители смогут узнать, какими были национальные костюмы, традиционные занятия, веселые забавы и развлечения того времени.



Основу экспозиции составит графика первой половины XIX века, здесь зрители смогут познакомиться с работами таких художников, как Джон Августин Аткинсон, Корнелис де Бруин, Х. Митре, А. Олеарий, Д. Туки, Б. Свебах. Многие работы выполнены неизвестными авторами.



Цена билета: взрослый - 100 руб, детский -50 руб., 6+.

